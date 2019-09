SCANDAL Cosmin Contra il pune la punct pe Cristian Sapunaru: 'Nu am stiut sa trebuie sa sun jucatorii ca ei sa nu se retraga'

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că l-a surprins decizia lui Cristian Săpunaru de a se retrage din echipa naţională. El i-a mulţumit jucătorului pentru ce a făcut pentru prima reprezentativă, însă a menţionat că nu s-a gândit că trebuie să îi contacteze pe jucătorii pe care nu i-a convocat pentru meciurile cu Spania şi Malta pentru a-şi justifica decizia.

“Nu am luat eu decizia ca cineva să se retragă de la naţională. M-a luat prin surprindere decizia lui. Dacă ar trebui să sun pe orice jucător pe care nu l-am chemat poate toată lumea trebuie să se retragă. Nu am ştiut să trebuie să sun jucătorii ca ei să nu se retragă de la echipa naţională. Eu nu pot decât să îi urez succes în continuare, să îi mulţumesc pentru ce a făcut pentru echipa naţională”, a spus Contra, precizând că Săpunaru a fost un jucător important pentru echipa naţională.

Citește și: Rareș Bogdan, anunț bombă despre Kovesi:Cerută de urgență la Parchetul UE

Cristian Săpunaru şi-a anunţat retragerea din prima reprezentativă, marţi, printr-o scrisoare publicată pe site-ul FRF.

Fotbalistul a declarat apoi, pentru gsp.ro, că nu se gândea să renunţe la naţională înaintea celor două confruntări care urmează. “Dar nu m-a sunat nimeni de la echipa naţională să îmi spună ceva, să îmi explice de ce nu am fost convocat. Am jucat 36 de meciuri la naţională şi de 11 ori am fost căpitan. Eu zic că nu e puţin lucru şi sunt mândru de asta. Şi aş mai fi purtat banderola, dacă nu se considera că sunt prea bătrân. De aceea am luat această decizie. Probabil că se doreşte o întinerire a lotului şi chiar mă bucur pentru aceşti jucători de perspectivă care vin la lot", a explicat el.

Citește și: Acuzații grave! Trafic de cocaină cu permisiunea SIE .