Scandal cu focuri de arma in fata Parlamentului. Un tanar a decedat - VIDEO

Reglare de conturi intre doua clanuri chiar in fata Parlamentului Romaniei. Criminalistii sunt in aceste momente la fata locului. Anchetatorii folosesc o solutie speciala pentru a-i ajuta a lua toate probele de pe masini. Scenele de groaza au avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23.00, unde peste 20 de persoane s-au adunat in Piata Constitutiei, mai multe persoane s-au batut cu bate si salbii, politistii gasind in fata Palatului Parlamentului si un pistol neletal. In urma conflictului, un barbat a murit si un altul a fost ranit, cazul fiind investigat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri. Conform unor martori, agresorii au fugit cu o masina Range Rover, de culoare maro, dar ...