Scandal cu imbranceli intre contracandidați, in Gorj. VIDEO

Scandal în ultima săptămână de campanie electorală în comuna Slivilești. Totul a pornit de la primarul PSD, Sorin Bucurescu, care s-a arătat deranjat că echipa de campanie a PNL se afla la poartă unui cetățean, scrie gorjeanul.ro. Edilul i-a luat pe liberali cu jigniri de genul: "băi nesimțiților", "ce căutați pe la poarta oamenilor", "nesimțiții