SCANDAL de proporții in PSD: un lider județean il SFIDEAZA pe Marcel Ciolacu. Razboi cu un fost ministru

În PSD apele sunt tulburi, asta pentru că în județe au loc alegeri pentru desemnarea noilor conduceri. Cea mai delicată situație este la Arad, acolo unde candidează Dorel Căprar și Mihai Fifor. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o adresă la PSD Arad și a cerut amânarea Conferinței de alegeri până în momentul în care Dorel Căprar își va lămuri problemele cu legea.

Citește și: Traian Băsescu dă PSD-ului soluția pentru criza politică: 'Eu, ca opozant la Guvernul Orban, i-aș vota'

,,I-am transmis domnului Caprar ca ii recomand sa amane conferinta, urmand ca in cadrul Comitetului Executiv sa luam o decizie cat mai inteleapta in ceea ce priveste organizatia de la Arad, unde s-au intamplat suficiente lucruri ca sa mai trebuiasca si aceasta disputa dusa in spatiul public. PSD nu e printre favoritii Aradului. El este actualul presedinte, isi doteste sa candideze inca o data, dar trebuie sa tinem cont de anumite lucruri care s-au intamplat. Acolo trebuie avuta o discutie. La un moment dat ajunsesem la concluzia de a numi un interimar pana se lamuresc lucrurile in justitie (...) La Arad este o discutie. Eu am trimis o adresa astazi. A doua adresa. E o procedura speciala pentru conferintele extraordinare, nu se merge pe sistemul de a pleca de jos de la fiecare comuna care isi alege o delegatie. Statutul prevede ca la conferintele extraordinare se prezinta primarii, presedintii de organizatii, viceprimarii, comitetul executiv judetean si cele doua comisii de integritate. Este un numar limitat. Nu sunt adunari cu sute de oameni, ca la conferintele ordinare. Dupa alegeri PSD trebuie sa intre in conferinte ordinare. La Arad s-a incercat schimbarea regulilor in timpul jocului. Sa se aduca mai multi oameni la conferinta, spunand ca e mai democratic daca sunt mai multi. Statutul trebuie respectat. Este o disputa intre domnul Caprar si domnul Fifor", a subliniat Ciolacu.

Dorel Căprar nu a acceptat varianta propusă de Marcel Ciolacu și merge mai departe cu organizarea Conferinței de alegeri. Acesta este într-o dispută acerbă cu Mihai Fifor și jocurile vor fi extrem de complicate.

”Marți, 4 februarie, Comitetul Executiv Județean al organizației PSD Arad a hotărât, cu o foarte largă majoritate, ca aleșii locali și alți membri să participe, conform Statutului, cu drept de vot, la Conferința Extraordinară a PSD Arad din data de 7 februarie. S-a luat în discuție adresa primită de la centrul partidului, în care era prezentată o interpretare a Statutului privind membrii care au dreptul să voteze în cadrul Conferinței Extraordinare pentru alegerea conducerii PSD Arad.

Au fost dezbateri intense pe acest subiect, cu păreri pro și contra, dar se pare că interpretarea Statutului, așa cum a fost ea prezentată în adresa de la București, este făcută după bunul plac al unora, ci nu în spiritul Statutului. Iar noi ne dorim să respectăm Statutul în proporție de 100%.

Votul a fost grăitor! Din totalul de 125 de delegați, au fost prezenți 117. Dintre aceștia, 5 au votat împotrivă, iar 7 delegați s-au abținut, la propunerea de a avea o participare mai largă a membrilor de partid la Conferința Extraordinară de vineri.

Prin votul lor, membrii Comitetului Executiv Județean au arătat că își doresc să fie singurii care-și decid propriul viitor și viitorul organizației Arad, în acord cu prevederile statutare care ne arată că orice membru de partid are dreptul să aleagă şi să fie ales. Votul de ieri seară demonstrează că arădenii vor să legitimeze printr-un vot major organele de conducere ale organizației județene și astfel, să încarce de reprezentativitate viitoarea conducere.

Ultimele scrutinuri electorale ne-au arătat că liderii partidului trebuie să se întoarcă la baza partidului, la militantul de rând, la cei care trudesc în campanie pentru acest partid. Iar la Arad, Comitetul Executiv Județean a arătat că își dorește să împlinească spiritul Statutului PSD.

Așa cum a hotărât Comitetul Executiv Județean, forul de decizie al PSD Arad, Conferința Extraordinară va avea loc vineri, la Salonul de Evenimente Helen, la ora 17:00.”, este răspunsul lui Dorel Căprar, la solicitarea lui Ciolacu.

Jocurile vor fi extrem de interesante, asta pentru că Dorel Căprar este sprijinit și de Cozmin Gușă, în timp ce Mihai Fifor pare să fie favoritul lui Marcel Ciolacu.