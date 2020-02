Scandal de rasism in fotbalul portughez - Un jucator de la FC Porto a parasit terenul din cauza scandarilor suporterilor

Atacantul Moussa Marega, în vârstă de 28 de ani, a părăsit terenul în minutul 71 al meciului câştigat de FC Porto în deplasare în faţa echipei Vitoria Guimaraes, scor 2-1, el fiind afectat de manifestările rasiste ale publicului, relatează presa internaţională potrivit news.ro.

Marega a înscris golul de 2-1 în minutul 60. Fotbalistul s-a bucurat de succes arătând un scaun negru care fusese aruncat din tribună către el, astfel că a primit cartonaş galben. 11 minute mai târziu, afectat de scandările rasiste şi de ţipetele “de maimuţă” pe care le-a auzit din tribune, el a decis să părăsească terenul.

Colegii săi şi jucători ai echipei adverse au încercat fără succes să îl convingă să rămână pe teren. El a plecat la vestiare escortat de membri ai stafului tehnic al FC Porto. În minutul 71, în locul lui Marega a intrat pe teren Wilson Manafa.

După meci, Moussa Marega, care înainte de a intra la vestiare le-a arătat degetul mijlociu celor care l-au jignit, a reacţionat dur pe Instagram, el înjurându-i pe “acei idioţi care vin la stadion ca să fie rasişti”. “Le mulţumesc şi arbitrilor pentru că nu m-au apărat şi pentru că mi-au dat cartonaş galben pentru că mi-am apărat culoarea pielii. Sper să nu vă mai întâlnesc niciodată pe un teren de fotbal! Sunteţi o ruşine”, a notat el.

De asemenea, FC Porto a postat pe site-ul oficial un comunicat prin care îl susţine pe Marega şi condamnă manifestările rasiste.

Another day in football, another racism incident. Porto striker Marega walks off the pitch after Vitoria Guimarães fans racially abused him.



So sad to see stuff like this still happen, so many dumb people in this world. Disgusting.