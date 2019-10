SCANDAL diplomatic: Sotia unui diplomat american a provocat un grav accident rutier in Marea Britanie

Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotia unui diplomat american are calitatea de "suspect" in investigatia Politiei din Northamptonshire dupa un accident soldat cu victime, care a avut loc in 27 august. Desi era suspecta, sub protectie diplomatica, aceasta a parasit teritoriul Marii Britanii. Diplomatii si familiile acestora au imunitate in statele unde activeaza. Ambasada SUA la Londra a declarat ca incidentul a implicat "o masina condusa de sotia unui diplomat american acreditat in Marea Britanie". Accidentul s-a soldat cu moartea unui motociclist in varsta de 19 ani, Harry Dunn dupa ce sotia diplomatului conducea pe banda gresita a drumului, lovind frontal motocicleta tanarului englez. SUA au transmis condoleante v ...