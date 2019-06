Scandal dupa ce Ana Maria Pantaze a castigat Romanii au talent: “Aris a fost cu 1000 de clase peste ea”

Scandal dupa ce Ana Maria Pantaze a castigat Romanii au talent! Internautii au luat foc, imediat dupa anuntul facut de Pavel Bartos si de Smiley. Croitoreasa Ana Maria Pantaze s-a dovedit a fi chiar viteaza si a plecat acasa cu marele premiu de 120 de mii de euro, dupa o reprezentatie care i-a lasat cu gura cascata pe jurati.

Scandal dupa desemnarea castigatorului Romanii au talent

Ana Maria Pantaze a cantat melodia ”Purple Rain”a regretatului Prince. Mai mult, concurenta chiar a si aratat ca celebrul artist, cel putin la frezura. Rand pe rand, concurentii au fost eliminati din concurs de votul oamenilor, pana au ramas doar doi. Ana Maria Pantaze si Aris Negoita, dansatorul fantastic in varsta de doar 8 ani!

A venit momentul adevarului, iar dupa o perioada in care cei doi prezentatori au stat cu rezultatul in mana si au creat o tensiune de o puteai taia cu cutitul, cei doi au rostit numele Ana Marie Pantaze! Concurenta care a recunoscut ca are in lucru doua camasi a izbucnit in lacrimi!

”Ca de obicei nu castiga cel mai bun…”

In acel moment, iadul s-a dezlantuit pe retelele de socializare. ”Aris a fost cu 1000 de clase peste ea”, ”Ca de obicei nu castiga cel mai bun…”, ”Waw…. nu prea am urmarit in schimb am vazut momentele ei si chiar am empatizat cu ea (ca e croitoreasa). Felicitari”, ”Daca multi dintre voi aveati alti preferati, asta nu inseamna ca fata asta nu a meritat. Asa a votat publicul. Pana la urma asta este talent, sa nu ai cursuri de canto, sa ai o alta meserie si sa canti din pasiune! Felicitari!”.

”La o competitie muzicala n-ar fi avut nicio sansa sa iasa pe primul loc.”, ”Fara doar si poate, Ana merita acest premiu. A castigat pe munca, vocea si talentul ei! Bravo!”, ”Nu a meritat sa castige.”, ”Un suflet curat, o voce fara ore de canto, un dar de la Dumnezeu. Ma bucur din suflet pt ea. Chiar a meritat premiul. Bravo”. ”Bravo! Cineva care chiar merita sa castige marele premiu. Felicitari, Ana!”.

”Nu era chiar preferata mea, dar o prefer pe ea, decat pe Aris..care nu merita nici locul 2. Ce a facut el, nu se poate numi talent”, ”Bine ca nu a castigat baietelul ala care danseaza ca era super enervant”, ”Zero talent… Nu mai faceti preselectii la acest show , daca tot nu va pricepeti la ales talente. .De risul gainilor cine a cistigat…De fiecare data pasiva si fara har…si + fara voce. Am senzatia ca fiecare putem cinta ca ea…Deci sa cistigam ca meritam premiul.

Pozor cu asa cistigator! PS…cum a cintat ea in finala…va asigur ,cintam fiecare mai frumos in casa sau in masina cind conducem”. Acestea sunt doar cateva dintre mesajele postate pe Facebook.

