SCANDAL facut de cativa membri #rezist la procesul lui Liviu Dragnea, de la Inalta Curte - UPDATE

UPDATE: Avocatul Toni Neacsu scrie luni pe ca a nimerit „la un meci de fotbal, cu galerii adverse, jandarmi si garduri despartitoare si nu la cea mai importanta instanta din tara". Reactia acestuia vine in contextul in care la sediul ICCJ s-au adunat mai multi protestatari, dar si sustinatori ai lui Liviu Dragnea. „Am nimerit la un meci de fotbal, cu galerii adverse, jandarmi si garduri despartitoare, nu la cea mai importanta instanta din tara.", scrie Toni Neacsu. Mai multi manifestanti #rezist au protestat violent astazi la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde uram sa fie audiat Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, i ...