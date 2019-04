SCANDAL in Alianța USR-PLUS: Un candidat la europarlamentare A DEMISIONAT! Acuzații GRAVE

Valeriu Nicolae, candidat pe lista Alianței 2020 USR-PLUS, a demisionat marți din formațiunea condusă de Dacian Cioloș. El precizează că a simțit că riscă să piardă niște prieteni tare dragi și că devine din ce în ce mai încrâncenat.

”Nu a mers. Am încercat, am pus și suflet dar am înfrânt. Îmi pare tare rău că nu a funcționat. Am simțit că risc să pierd niște prieteni tare dragi și că devin din ce în ce mai încrâncenat. Nu am mai râs cam de multișor și nu prea îmi place de mine așa. Presiunea așteptărilor multora, unii dintre ei oameni pe care îi respect a fost nu rar, înfricoșătoare. Nu se schimbă nimic, doar că nu mai fac parte dintr-un partid. Dacian rămâne cel mai fain om cu care am lucrat vreodată. Gafa aia cu securiștii e a mea.”, a scris pe Facebook Valeriu Nicolae.

El a redat și textul de la care ”a explodat internetul: „Având în vedere cât de mulți români au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, în mod sigur televiziunile lui Ghiță și Voiculescu ar putea „demonstra” că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și Securitate”.

”A ieșit catastrofa aia pentru că Dacian a spus că nu are rost să fim la fel de lipsiți de bun simț. A fost o super presiune să ieșim cu o declarație, am șters rapid partea cu varanul și cu Ghiță, și nu am mai văzut inepția care mi-a ieșit. Imediat după ce a explodat internetul l-am sunat și i-am spus că ies public, îmi asum prostia și îmi dau demisia din partid. Mi-a spus că responsabilitatea stă la el și că greșeala lui este la fel de mare căci nu a mai verificat o dată. Nu sunt singurul cu care a făcut la fel. Nu știu pe nimeni care să aibă mai mult bun simț. Am evitat să vorbesc cu el în momentul în care am luat decizia că nu mai pot. Sigur m-ar fi convins să nu plec. România merită să devină decentă. Sunt o mulțime de oameni super decenți în PLUS și USR. Merită votați”, a conchis Valeriu Nicolae.

Valeriu Nicolae figurează pe poziția a 12-a pe lista USR-PLUS la alegerile europarlamentare.

„România merită să devină decentă. Sunt o mulțime de oameni super decenți în PLUS și USR. Merită votați”, încheie el.

În ultima perioadă Valeriu Nicolae a avut mai multe postări în care respingea radicalizarea, făcea apel la bun simț și spunea că extremismul de orice fel îi repugnă mai mult decât orice altceva.

Valeriu Nicolae a fost secretar de stat în Ministerul Muncii în Cabinetul Cioloș.