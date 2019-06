Scandal in direct intre Basescu si Firea dupa ce fostul presedinte i-a cerut sa spuna de ce a falimentat Bucurestiul

Fostul presedinte si primar al Capitalei Traian Basescu si actualul edil al Bucurestiului Gabriela Firea s-au certat duminica seara, in direct, la Romania Tv. Basescu a comentat faptul ca Firea a spus ca Bucurestiul e in faliment, iar social-democrata a cerut imediat sa intre in direct sa ii dea dreptul la replica.