Scandal in direct la TV intre Gigi Becali și Ilie Dumitrescu: Eu ți-am dat mulți bani și pe urma ai uitat

Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali au avut un dialog tensionat la DigiSport, pe tema "invidiei" fostului fotbalist pe realizările patronului FCSB.

"Încearcă să te concentrezi puţin, ai o stare de euforie, ai câştigat cupa, felicitări, unde e invidia?", i-a transmis Ilie Dumitrescu lui Becali.

"Nu ştiu eu, vorbeşti câteodată prostioare. Echipele astea au ajuns la faliment (n.r. - Rapid, Petrolul, etc) că nu s-au implicat patronii. Eu asta am înţeles", a continuat Dumitrescu.

"Unde e identitatea lui Dinamo şi Rapid, a Argeşului şi a utei? Nu zici mersi că echipa ta, Steaua, nu a murit? Că putea să moară şi Steaua ta", a răspuns Becali.

"Nu te numeşti Steaua. Pe plan sportiv, societatea pe care o conduci a continuat activitatea. Celelalte procese le-ai pierdut."

"Nu le-am pierdut încă"

"M-a amuzat când ai spus tu . În relaţia mea cu tine, şi te privesc, eu de la tine nu am câştigat cinci bani, nimic!"

"Cum nu ai câştigat de la terenuri, că ai luat sute de mii de euro?"

"Nu mai aveam cum să mai scot banii de la tine pe care ţi i-am dat împrumut şi mă luai: Nu ştii că pentru mine era zonă defavorizată zona aia, la ţară, Pipera? Eu stăteam pe Strada Paris.

"Când mi-ai dat tu, mie, bani împrumut?"

"Ţi-am dat foarte mulţi bani împrumut, aşa, în trecut. Probabil că ai un lapsus acum, nu îţi mai aminteşti. Pe la Lido şi nu mai aveai să-mi dai banii ăia înapoi şi ."

"Eu îţi dădeam banii, tu voiai teren. Tu dădeai bani la unul care nu are să ţi-i dea? Probabil era de la cine ştie ce joc, să joc şi aveam nevoie."

"Nu mai contează, chiar nu am invidie pe tine, da? Invidie? Nu eşti sănătos dacă eu am invidie pe ce ai realizat tu sau ce faci tu! O spun clar! Nu eşti sănătos!"

"Nu ştiu cum să o numesc, de care invidie. Inofensivă invidie dacă vrei să-i spun aşa."

"Nici inofensivă. Eu tot timpul m-am bucurat de realizările celor cu care m-am intersectat în viaţa asta. Am venit la Steaua, am vrut să te ajut, am venit cu inima deschisă. Nu am niciun bon de benzină, niciun bonus nu am luat de la tine. Au mai fost antrenori care au venit şi au luat bani. Eu am venit într-un moment în care am pus numai o condiţie, să nu discutăm contradictoriu în presă şi să mă laşi şase luni să-mi fac treaba."

"Nici nu mai ţin minte, tu nu vezi cât de important a fost pentru tine ca să antrenezi Steaua, că ţii minte atât de mult?"

"Ai făcut o treabă foarte bună că i-ai adus pe Neubert şi pe Petrea şi ţi-o spun din suflet."