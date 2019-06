Scandal in ședința CEX a PSD. Paul Stanescu a demisionat din funcția de președinte executiv

Paul Stănescu, președintele executiv interimar de doar câteva zile al PSD, a demisionat, vineri, în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD. Pe agenda ședinței se află stabilirea strategiei partidului pentru perioada următoare și stabilirea datei congresului pentru alegerea unei noi conduceri a PSD. Paul Stănescu a declarat că este adeptul alegerii unei conduceri în cadrul The post Scandal în ședința CEX a PSD. Paul Stănescu a demisionat din funcția de președinte executiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.