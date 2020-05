Scandal in interiorul PSD: șefa organizației de Femei i-a cerut DEMISIA. Acum va fi bagata in Comisia de Etica

Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa, anunţă că declaraţiile critice la adresa sa pe care le-a făcut şefa organizaţiei de femei a PSD Iaşi, Mihaela Ivancia, vor fi analizate în Comisia de Etică şi Arbitraj a filialei, el anunţând că va depune şi plângere penală în acest caz.

Citește și: Ministerul de Interne: În ce condiții vom putea călători în afara localității, după 15 mai

Maricel Popa a precizat, într-un comunicat de presă, că Biroul Permanent Judeţean al PSD Iaşi a decis ca afirmaţiile critice ale liderului organizaţiei ieşene de femei din PSD să fie analizate în cadrul Comisiei de Etică, Integritate şi Arbitraj a PSD Iaşi.

Totodată, şeful PSD Iaşi a spus că va formula plângere penală împotiva Mihaelei Ivancia, pentru acuzaţiile care îl vizează personal.

“Nu aveam nevoie în aceste momente de aşa ceva. Bănuiesc însă, că ar putea fi vorba de o acţiune concertată din exterior. În momentul în care o să am certitudinea, voi face mai multe precizări. Atât spun acum. Judeţul va rămâne al ieşenilor, nu al unor grupuri de interese”, a declarat Maricel Popa, preşedintele PSD Iaşi.

Şefa Organizaţiei de femei a PSD Iaşi, Mihaela Ivancia, a cerut vineri demisia şefului filialei judeţene PSD, Maricel Popa, pe care îl acuză de lipsă de viziune şi că a făcut rău atât filialei, cât şi judeţului, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean.

"Iată că a venit momentul când nu mai pot să accept, când vreau să spun cu subiect şi predicat că ar fi timpul să vă duceţi acasă, domnule Popa! Aţi făcut suficient de mult rău partidului şi judeţului şi ar trebui să vă ajungă! Au fost momente când am spus că voi pleca eu din partid, că îmi ajunge câte umilinţe am îndurat din cauza dvs., dar m-am mai gândit şi nu ar fi corect nici faţă de mine, nici faţă de familia mea, nici faţă de colegii de partid, nici faţă de cei care mă cunosc şi m-au învestit cu încrederea lor, ca eu să plec şi dvs să rămâneţi! Nu, ar trebui să plecaţi dvs şi să rămânem noi, toţi ceilalţi care nu avem banii dvs., dar care am intrat în partid pentru un ideal şi nu pentru afaceri“, afirmă Mihaela Ivancia.

Totodată, şefa organizaţiei de femei din PSD Iaşi îl acuză pe Maricel Popa de lipsă de caracter şi consideră că acesta nu a fost cea mai bună soluţie a partidului pentru şefia Consiliului Judeţean Iaşi.

Mihaela Ivancia consideră că PSD Iaşi putea obţine scoruri mai bune la ultimele alegeri, dar că “în ultimii ani capul a fost inexistent“.