Scandal in Marea Britanie, dupa ce șeful grupului de lucru pentru vaccinuri a angajat 8 consultanți media

Șeful grupului de lucru pentru vaccinuri din Marea Britanie a angajat opt ​​consultanți în relații publice la un cost pentru contribuabili de 670.000 de lire sterline, conform documentelor divulgate de The Sunday Times. Scandalos pentru britanici este că fiecare consultant angajat să vegheze strategia de comunicare privind cercetările pentru imunitate primește un salariu lunar mai […]