Scandal in Parlament: 'S-a depus plangere penala. Cine platește prejudiciul?'

Conducerea Camerei Deputaților a discutat în contradictoriu cazul deputatului PSD Octavian Goga condamnat definitiv si caruia instanta i-a interzis drepturile electorale in urma cu un an, iar Camera Deputatilor nu i-a vacantat inca mandatul. Raluca Turcan (PNL) l-a acuzat pe Marcel Ciolacu (PSD) ca se comporta ca Liviu Dragnea, Florin Iordache (PSD) a zis ca este nevoie de o hotarare a comisiei juridice pentru vacantarea mandatului, iar Marius Pascan (PMP) a spus ca cel care ar trebui sa vina in Parlament in locul lui Goga a depus plangere penala si daca va castiga atunci vor fi cautati vinovatii ca nu s-a vacantat mandatul in plenul Camera Deputatilor.

Extras din Stenograma şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din 11 septembrie 2019:

Domnul Stelian-Cristian Ion: Am formulat o cerere astăzi, este adevărat am depus-o destul de târziu la Secretariatul Camerei Deputaţilor, o solicitare de suplimentare a ordinii de zi cu un punct referitor la solicitarea convocării de urgenţă a Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi (...) chestiunea vacantării locului de deputat al domnului Goga este urgentă şi din punctul nostru de vedere trebuie rezolvată înainte de votl pe moţiune sau pe alte chestiuni importante şi rugămintea şi către dumneavoastră (....) să luaţi act de vacantarea... pentru că e atributul exclusiv al preşedintelui Camerei Deputaţilor, să luaţi act de vacantarea locului de deputat al domnului Goga Octavian.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Da, în acest moment am luat act de punctul dumneavoastră de vedere. Vă rog, doamna...

Doamna Raluca Turcan: Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, ştim cu toţii că suntem în contextul apropierii unei moţiuni de cenzură şi de asemenea unui vot pentru restructurarea Guvernului în Parlament. Şi într-un caz şi în altul, numărul de deputaţi şi de senatori este foarte important. În momentul de faţă, în Camera Deputaţilor există un deputat care are drepturile electorale suspendate şi ca atare nu poate să fie membru al Parlamentului, în baza Constituţiei României. Mai mult decât atât, am aici Statutul deputaților şi senatorilor, care la articolul 7, alineatul (1), litera c), spune următorul lucru: ”în caz de pierdere a drepturilor electorale de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, prin care se dispune pierderea acestor drepturi, calitatea de deputat sau de senator încetează”.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: În baza unui raport al Comisiei juridice, nu?

Doamna Raluca Turcan: Nu. De asemenea.. lăsaţi-mă să termin. De asemenea, la articolul 4, scrie următorul lucru: ”În cazurile prevăzute la alineatul (1), litera c) şi d) - adică exact litera pe care v-am citit-o - că se pierde calitatea de deputat sau de senator, preşedintele Camerei Deputaţilor ia act de situaţia de încetare a mandatului de deputat şi îi supune votului plenului Camerei Deputaţilor din care face parte adoptarea hotărârii, prin care se vacantează locul de deputat sau de senator”. Aşadar, sunt condiţii cumulative, primul demers trebuie să fie al preşedintelui Camerei Deputaţilor. Vă solicit, să ţineţi cont de Statutul deputaților şi senatorilor şi dumneavoastră să luaţi act de vacantare, pentru că este o condiţie prevăzută şi cerută de Constituţie şi de Statut.

2 - Am aici o Hotărâre a Curţii Constituţionale, o decizie a Curţii Constituţionale numărul 460 din 13 noiembrie, în urma sesizării unui conflict constituţional la solicitarea CSM.

Această decizie a Curţii Constituţionale, spune următorul lucru: ”procedura urmată şi hotărârea adoptată”, adică Biroul permanent al uneia dintre Camere supune votului încetarea mandatului, iar procedura urmată şi hotărârea adoptată excedează competenţa Biroului permanent al Senatului, care prin conduita sa, a angajat Camera ca autoritate publică într-un conflict juridic de natură constituţională.

Mai mult decât atât, tot această hotărâre a Curţii Constituţionale spune că: ”Dacă prin hotărârea Biroului permanent al Camerei, Parlamentul şi-a arogat competenţa să voteze validarea mandatului, a încălcat competenţa puterii judecătoreşti”.

Aşadar, dumneavoastră aveţi toate argumentele juridice, legale la îndemână să constataţi încetarea mandatului, deci depinde de preşedintele Camerei Deputaţilor.

Următorul pas ar putea fi şi în plen, dar faptul că în momentul de faţă Comisia juridică pur şi simplu nu se întruneşte, doar pentru a nu vota lucrul acesta şi pentru că s-a pierdut majoritatea, mi se pare un abuz de putere demn de predecesorul dumneavoastră, vă spun cu maximă sinceritate, nu am absolut nicio problemă cu exercitarea mandatului dumneavoastră! Dar acum comportamentul şi deciziile pe care le luaţi sunt demne de predecesorul dumneavoastră, domnul Dragnea.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Mulţumesc.

Domnul Florin Iordache: Deci, unu: haideți să citim în integralitate, dacă tot invocăm Statutul, discutăm că trebuie să luăm act în plen și să avem o hotărâre. Pentru că președintele Camerei Deputaților ia act în urma unei hotărâri. Deci, ca să scurtez, că avem probleme și mai importante pe ordinea de zi: există această solicitare pe ordinea de zi; vă propun să așteptăm un proiect de hotărâre pe care, potrivit Regulamentului, Comisia juridică trebuie să-l înainteze. În momentul în care avem acest proiect de hotărâre, președintele ia act și lucrurile sunt clare. Eu sunt de acord că ne place spectacolul dar, înainte de spectacol, trebuie să respectăm și Regulamentul. Deci, până nu avem un proiect de hotărâre astfel încât, pe baza acestui proiect de hotărâre, să fie supus plenului, nu avem ce discuta. Mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan: Domnul Iordache, pe dumneavoastră v-am ascultat argumentând de multe ori că negrul este alb; și 6,5 milioane de oameni spun un lucru, dumneavoastră spuneți altceva. Aici nu e vorba de spectacol. Este vorba de niște texte de lege pe care 1) Președintele Camerei Deputaților trebuie să le respecte și 2) Parlamentul trebuie să le pună în aplicare. Deci, faptul că dumneavoastră blocați Comisia juridică, blocați dezbaterea în plenul Camerei Deputaților și votul pe încetarea mandatului - cu toate că nici măcar nu este nevoie să așteptăm raportul Comisiei juridice, pentru că președintele Camerei Deputaților poate să ceară încetarea mandatului - v-am spus, nu face decât să întăriți abuzul în care s-a aflat această instituție atâția ani de zile. Deci orice argument aduceți dumneavoastră în momentul de față nu stă în picioare, pentru că ai Statutul deputaților și senatorilor, ai Deciziile Curții Constituționale, ai Constituția României. (...) cum puteți să interpretați orice text și să blocați orice instituție doar pentru că nu vă ies voturile, sau vreți să câștigați un vot pentru un guvern care n-are legitimitate?

Domnul Stelian-Cristian Ion: Pornesc de la ideea că vă doriți să rezolvați problema aceasta și să intrăm în legalitate. Asta este premiza de la care pornesc. Și trebuie să vedem cu toții că mandatul, potrivit legii, articolul 7 din Statutul deputaților și senatorilor, a încetat de pe 24 septembrie 2018, când a rămas definitivă acea decizie de condamnare. Deci, de un an de zile aproape. Am înțeles, pe perioada predecesorului dumneavoastră a existat o anumită atitudine. După ce a fost înlocuit domnul Dragnea, nu mai e de înțeles!

Acum, din punct de vedere tehnic, trebuie să ai o hotărâre - așa scrie Regulamentul Camerei Deputaților, la articolul 237 - o hotărâre care este redactată de Comisia juridică; or noi v-am solicitat tocmai asta: să solicităm Comisiei juridice să se întrunească și să discute această chestiune. Eu vă spun că acea hotărâre este redactată, este scrisă, ea trebuie doar să primească acceptul din partea Comisiei juridice să vină către plen. Și, așa cum raportat la condamnarea de pe 27 mai, plenul a avut o reacție imediată după două zile - pe 29 mai s-a luat act de acea condamnare și de vacantarea locului de deputat al domnului Liviu Dragnea - la fel și acum după, iată, aproape un an de zile, foarte mult, trebuie să luăm de urgență act de vacantarea acestui loc. Pentru că altfel ne aflăm într-o situație permanentă de nelegalitate. Acest coleg al nostru își exercită ilegal mandatul! Un alt deputat așteaptă să i se valideze mandatul. Și acesta este votul dat de români, deci, nu putem să încălcăm nici Constituția, nici Statutul, nici legea, nici... doar în ideea că suntem ținuți de un vot pentru o eventuală moțiune sau pentru o eventuală acțiune de acordare a unui vot de încredere cu privire la Guvern. Deci, nu trebuie să privim lucrurile prin prisma asta.

Și rugămintea noastră este să deblocați această chestiune și o putem face săptămâna viitoare, la începutul săptămânii.

De-asta reiterez solicitarea mea să discutăm această cerere astăzi și să cerem Comisiei juridice să se întrunească luni, să se întrunească marți, pentru a îndeplini acea formalitate. E o simplă formalitate de redactarea hotărârii, care e redactată, deci, doar trebuie trimisă către plen. Iar la plen am văzut că există, luni, stabilit proiectul ordinii de zi, anticipez un pic lucrurile, pentru a se discuta chestiuni legate de activitatea Guvernului în cadrul ”Orei Guvernului”.

Atunci, să avem ședință de comisie luni și să rezolvăm această problemă miercuri, printre primele chestiuni pe ordinea de zi.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Am luat act.

Domnul Emil-Marius Paşcan: Domnule preşedinte, mă raliez sigur tuturor argumentelor expuse de colegii mei cu bună credinţă şi eu vă întreb pe dumneavoastră la modul foarte direct, mai aveţi vreo autoritate în această Instituţie? Pentru că nu mai trebuie stabilit nici un termen, l-aţi stabilit dumneavoastră la o şedinţă anterioară, pentru Comisia juridică de şapte zile.

2 - Aţi modificat comisiile, i-aţi permutat pe colegii deputaţi cum aţi dorit, le-aţi făcut cum aţi dorit de cuviinţă, nu s-a potrivit nimeni, deci le-aţi făcut funcţionale, să înţeleg că şi Comisia juridică este funcţională din moment ce dumneavoastră le-aţi configurat pe toate, aşa cum aţi propus, nu v-a invalidat nimeni nicio mutare de la o comisie la alta fără voinţă sau nu am fost potrivnici, răuvoitori.

Prin urmare, ori aveţi autoritatea aceasta de preşedinte, pentru că vă mandatează pe această speţă Legea 69, vă spune explicit, că luaţi act, propuneţi, este deja un an de zile vă spun.

3 - Domnul Teacă, care urmează să preia mandatul de deputat în locul domnului Goga, a şi înaintat o plângere penală, întrucât nu poate intra în exercitarea mandatului său, care i se cuvine de drept şi în temei constituţional şi pe baza legislaţiei în vigoare.

Prin urmare, eu vă întreb aşa, sau ar trebui să vă întrebaţi dumneavoastră, dacă se constată că domnul Teacă are dreptate şi că există o culpă din partea cuiva, nu ştim cine, că nu a pus în aplicare acea Hotărâre care trebuia pusă în aplicare de un an de zile, şi sunt de recuperat nişte sume plătite nelegal către deputatul aflat în momentul de faţă în culpă, oare nu credeţi că îi vor căuta pe toţi cei responsabili ca Statul să recupereze respectivul prejudiciu? Cred că sunt câteva chestiuni pe care le discutăm amiabil şi cât se poate de civilizat, dar e deja inadmisibil de un an de zile şi noi v-am cerut repetat acest lucru, nu acum că este vorba de moţiune sau, am cerut-o şi pe mandatul domnului Dragnea, anterior, o facem consecvent şi ne sfidaţi pur şi simplu, găsind tot felul de pretexte procedurale. Mulţumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Şi eu mulţumesc. După această şedinţă o să iau legătura cu departamentul legislativ, domnul Tobă, să luăm legătura cu ei, cu preşedintele Comisiei juridice şi săptămâna viitoare o să aveţi punctul meu de vedere foarte clar. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi a şedinţei Biroului permanent”.