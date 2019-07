Scandal in Parlament: 'Vosganian sa numere ouale de Paști' / Tariceanu, lui Gorghiu: 'M-ați jignit pe Facebook, dar nu ma cobor la nivelul dvs.'

Liderii Senatului și-au aruncat cuvinte grele în ședința din 1 iulie. Scandalul a pornit după ce ALDE a zis că liberalii mimează dorința de a ajuta românii din Diaspora.

Extrase din stenogramă:

Domnul Ion Marcel Vela (PNL): Eu voiam să vă rog pe dumneavoastră, în mod special, ceva. În calitatea dumneavoastră de președinte al nostru – al Biroului permanent al Senatului din care facem parte 13 senatori, am constatat cu mâhnire că un deputat ne jignește într-un mod mizerabil. Vineri, la ora 18.02, un deputat spune așa: „Senatorii PNL și USR ( Silvia Dinică, Alina Gorghiu, Marcel Vela și Cornel Popa ) au lipsit de la ședința Biroului permanent al Senatului, unde trebuia să se stabilească procedurile privind Legea votului din străinătate. Pentru ei important nu e să se reglementeze, ci să nu se reglementeze chestiunea votului din străinătate. PNL și USR mimează preocuparea față de românii din diaspora. Parlamentarii PNL și USR – cu roșu – au lipsit de la ședința Biroului permanent al Senatului.” (...) 13 minus 4, care sunt puși la zid în această postare a deputatului respectiv, rămâneau nouă. Ședința se putea ține (...) Mai mult, vineri au mai lipsit cinci colegi – patru de la PSD și unul de la UDMR – de care nu spune nimic. Am spus cuvântul că este un atac mizerabil, pentru că nu a spus că au lipsit nouă: patru de la PSD, doi de la PNL, unul de UDMR și unul de la USR. Din păcate, acest coleg deputat, pentru care și eu am votat, cândva, ca vicepreședinte executiv al PNL-ului, să fie ministru de finanțe, nu știe să numere. Și îmi pare rău că face acest lucru mințind și inducând în eroare și presa, și pe cei care urmăresc viața politică. Vă solicit acest lucru, în calitate de vicepreședinte, pentru că este subalternul, colegul dumneavoastră de la ALDE, domnul Varujan Vosganian, și nu vreau să iau cuvântul în plen, dacă tot nu știe să numere, să-i spun că poate reușește să numere ouăle pe care le fac iepurașii de Paști. Că în fiecare an, de Paști, știți că iepurașii fac ouă colorate, în staniol, dulci, mai amărui și domnul Varujan poate să le numere ca să le poată impozita. Poate, până la urmă, învață să numere.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu (ALDE): Domnule senator, declarațiile la care faceți referire, care nu au nimic jignitor în ele, fac parte din declarațiile politice pe care le fac membrii Parlamentului. Dacă vreți să sancționăm astfel de declarații, cred că o să cădem în ridicol (...)

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu (PNL): Domnule președinte, eu n-am să fac apel la declarațiile lui Varujan Vosganian, care doar v-a copiat declarațiile dumneavoastră. Eu m-aș fi așteptat de la dumneavoastră, ca președinte al Senatului, să fiți echilibrat și astăzi să începeți cu scuze. Nu ați făcut-o, deși știți că sunteți într-o eroare (...) Deci, ori suntem corecți până la capăt..., dacă vrem să facem declarații oficiale, pe care purtătorul de cuvânt ALDE pe urmă să le posteze pe facebook, e în regulă. Eu nu mă duelez cu Varujan Vosganian în declarații politice. De la dumneavoastră, ca președinte al meu, al senatorului Alina Gorghiu, am pretenția să fiți corect.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Doamna senator, haideți să lămurim lucrurile. Primo: obligativitatea cvorumului nu revine numai Partidului Social Democrat și ALDE, revine tuturor.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: Pe ei nu i-ați menționat.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Obligația este a tuturor.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: Doar pe noi ne-ați menționat.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: Nu... Vreau să vă rog ceva. Abțineți-vă, vă dau cuvântul dacă mai vreți să vorbiți, că știu că aveți poftă mare de vorbit. Cât ați vorbit, eu v-am ascultat (...) Nu mi-am cerut niciun fel de scuze pentru jignirile pe care mi le-ați adus într-o postare pe care ați făcut-o pe facebook și pe care am remarcat-o. Dar eu nu mă cobor la nivelul la care vreți dumneavoastră să purtăm discuția politică sub nicio formă (...) Deci, doamna Gorghiu, dacă dumneavoastră ați venit de luni pusă pe harță, vă las plăcerea toată săptămâna.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: Vă foarte mulțumesc. Mi-o iau singură această plăcere.

Citește și: Mihai Fifor le arată ușa lui Pleșoianu, Ștefănescu, Negoiță, Nicolae: Nu te-a obligat nimeni să vii la PSD. Nu poți să-i înjuri pe câștigători .