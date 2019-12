Scandal in PMP din cauza lui Orban. Turcescu si un primar al Capitalei, contre si ironii pe Facebook

Deputatul PMP Robert Turcescu este contrat de un coleg de partid după ce a afirmat că Ludovic Orban este singurul candidat care o poate învinge pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei. Ştefănel Dan Marin, vicepreşedinte PMP şi fost primar interimar al Capitalei (septembrie-noiembrie 2015) lasă să se înţeleagă că ia în calcul să părăsească partidul din cauza declaraţiilor lui Turcescu.

"Înțeleg ca e unu pe la noi prin partid,profet de meserie,care îl vede pe Ludovic Orbán singurul candidat care o poate învinge pe Firea.Hmm

Probabil ca globul de cristal in care a citit asta se afla in biroul Primului Ministru si,pentru ca “mâna întinsa care nu spune o poveste nu primește pomana”,s-a gândit el așa ...cum sa facă sa uite de partidul care l-a susținut si promovat acolo unde temperatura din calorifere nu scade niciodată.Adica in Parlament.

Si mai înțeleg un lucru:atunci când majoritatea colegilor mei din CEN au luat decizia de a susține Guvernul Orban(cu excepția subsemnatului) am inteles ca susținere nu este egal cu vânzare si ca ne păstram identitatea ca partid!!!!

Ori genul acesta de declarații apărute in spatiul public(n.b.:nu este singura,va rog sa va amintiți de declarația referitoare la domnul Paleologu)pe mine ma dezgusta(luând in calcul toate cele de mai sus) si ma face sa ma gândesc bine la locul in care ma aflu", scrie Ştefănel Dan Marin pe Facebook.

Intervenţia fostului primar general interimar a stârnit un schimb de replici între acesta şi Robert Turcesc.

Robert Turcescu: "Fane, draga, am intrat in depresie dupa ce am aflat ca nu mai candidezi la Primaria Generala. Tocmai ce ne anunțaseși plin de avint ca vei intra in competitia interna pentru a fi alesul si te-ai spart ca o bașică atunci cind a venit Basescu pe televiziuni cu varianta Paleologu la PMB. Ce pacat, eu chiar credeam ca ai gasit varianta perfecta pentru a nu-l supăra pe Baluta cu o candidatura a ta la Sectorul 4, dar se pare ca n-o sa ai incotro si va trebui sa joci aria candidatului... Hai, nu fi trist, tu care esti de meserie analist politic stii ca am dreptate cu varianta Orban la Capitala, eu vorbesc din calcule politice si sociologice, ca daca vorbim cu inima iti dau eu varianta ideala capabila s-o spulbere pe Firea in doi timpi si trei miscari: Traian Băsescu! Restul sint glume, prietene. Revino-ti, nu te umple cu venin ca poate ajungi intr-o zi sa-ti musti limba si naiba stie ce se intimpla."

Ştefănel Dan Marin: "Robertino, draga, cum știi tu sa îți așezi cuvintele si sa “dregi busuiocul” pe ultima suta...ma refer la declarația ta de acum,legată de domnul Președinte Traian Basescu.O secunda dacă erai mai inteligent,ieri,primeai aplauze din partea mea.Cat despre campania mea de la 4,stai linistit ca nu am parti-pris-uri cu nimeni si vei vedea asta in campanie.Bine,dacă îți vei putea da jos de pe ochi fularul penele si sa încerci sa îi vezi si pe cei care te-au susținut la PMB in 2016.Fii băiat isteț ca geme lumea de trădători!"

Robert Turcescu: "Pai de-asta esti tu supărat, mai, Fane, ca nu te vad eu?! Nu ești fericit ca te vede tot partidul ce bun esti si consecvent? Si ce cuvinte alese si majuscule folosesti cind vine vorba de șefi? Nu te întrece nimeni, zau, ca tine mai rar, bobocule! Te imbratisez camaradereste si te indemn sa-i dai un brinci politic lui Paleologu si sa candidezi la Primaria Generala. Fane, crede-ma, esti cel mai bun, am vazut eu in globul meu de cristal..."

Ştefănel Dan Marin: "“Globul” acela,prietene,nu e altceva decât unul dintre bolovanii din rucsac.Tu n-ai cum sa vezi mai departe de propria ființa,ceea ce este evident pentru toată lumea.Ghinionul tău este ca am făcut gradinita cu învățătoare diferite,a mea având grija sa ma învețe sa vorbesc politicos.Colegial cred ca e mai bine sa încheiem aici,de data aceasta,urmând sa ne vedem fiecare de activitatea lui:eu cu PMP-ul,tu cu cine vrei... Zic."

Robert Turcescu: "Mai, Fane, vezi ca tu i-ai tinut chilotii lui Oprea pe cind erai in UNPR, nu eu, asa ca... Mai usor cu pianul pe scari, ca-ti cade coada pe degete."

În discuţie a intrat şi senatorul PMP Cătălin Lucian Iliescu: "Stefanele, săptămâna trecuta anuntai cu surle și trâmbițe că te bagi la Capitala. După ce s-a vehiculat candidatura lui Paleologu te-ai repoziționat. Îți rămâne ca alternativa sectorul 4, unde ești președinte de organizatie și de care nu zici nimic. Să înțeleg că subiectul Baluță e unul tabu și dai din coate prin alte parti? Știi ca îmi ești drag, dar când joci la doua capete e posibil să se rupă unul!"

"Lucian,nefiind probabil atent la ceea ce am anunțat pe Fb-intrarea in competiția interna pentru desemnarea candidatului la PMB-ai omis sa vezi ultimele mele postari legate de Baluta.Nu dau din “coate” ca nu am învățat sportul acesta.Prefer sa ma uit la altii cum fac asta!", a fost replica lui Ştefănel Dan Marin.