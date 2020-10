SCANDAL in PNL București dupa alcatuirea listelor pentru parlamentare: `Au ales sa premieze pierzatorii!` și `Nu ar trebui sa mire pe nimeni dezastrul`

Toate filialele partidelor sunt în mare fierbere în aceste zile când se finalizează listele pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Dacă PSD și USR au mers pe reînprospătarea masivă a listelor, PNL dă credit acelorași oameni care au reușit performanța ca să aducă partidul la guvernare abia pe locul 4 la alegerile locale din Capitală. Felul în care a fost alcătuită lista a declanșat nebunia printre liberali. Deși este posibil să nu vedem exprimări puternice în public, contestările au și început și nu ar mira pe nimeni dacă liberalii lui Orban vor avea un scor și mai mic ca la alegerile locale.

Vezi și: Simulare: Câte mandate ar putea obține partidele în viitorul Parlament / Repartizarea pe județe la Senat și la Camera Deputaților

În sedinta de seara a PNL Bucuresti a fost votata lista pentru alegerile parlamentare, care va fi confirmata de Biroul Executiv, in videoconferinta de duminica.

Pe locuri eligibile sunt urmatorii:

la Camere Deputatilor: Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Cristina Traila, Antonel Tanase, Sebastian Burduja, Cristian Bacanu, Pavel Popescu (cu sanse minime)

iar la Senat: Florin Citu, Sorin Campeanu, Monica Anisie (cu sanse minime)

Pe lista propusa de Violeta Alexandru apare surprinzator pe locul 3, din partea Sectorului 2, Cristina Traila, in timp ce presedintele filialei Monica Anisie este doar pe locul 3 la Senat, cu sanse minime de a obtine un mandat. Aceasta se afla dupa Sorin Campeanu, un nou venit in PNL, pretendend pentru postul de ministru intr-un viitor cabinet dupa alegeri. Semnalul dat de conducerea PNL Bucuresti este si mai evidend in conditiile in care Cristina Traila a plecat ca ultima propunere din partea Sectorului 2, in timp ce prima propunere, Sebastian Busi, nici macar nu a fost luata in considerare.

Vointa presedintei de la Bucuresti s-a impus si in ceea ce priveste Sectorul 6, astfel incat niciun om propus de Ciprian Ciucu, primarul proaspat ales al Sectorului 6, nu a primit loc eligibil pe lista.

Sectorul 1 cu 4 oameni, 3 deputati si 1 senator va fi cel mai bine reprezentat.

Și au început să curgă nemulțumirile:

”Organizațiile nu vor trage deloc că nu au de ce! Ne-au lăsat să stăm zile întregi să venim cu propuneri serioase de la sectoare și la ședința pe București și-au bătut joc de noi”, susține unul din liderii de filială de sector pentru STIRIPESURSE.RO sub protecția anonimatului. Un alt liberal cu ștate vechi crede că de fapt avem a face cu o distrugere sistematică a PNL din interior: ”Dacă te uiți pe listă... o să vezi oameni care nu aveau ce căuta! Noi vorbim de anticomunism și venim pe liste cu copiii torționarilor?! Ce caută Burduja acolo? Ce caută Trăilă? Ce caută Băcanu? Singurul lucru comun al celor trei e pupatul în fund zilnic al lui Orban”, a spus el susținând că e scârbit de ce se întâmplă în partid.

”Dezastrul bate la ușă și ei sunt pe bairam. Sunt inconștienți și asta o să ne coste.”, e de părere unul in influenții consilieri generali ai partidului, în timp ce un lider al PNL Sector 6 susține că nimic nu o să îi facă pe el și colegii lui să lupte pentru partid în 6 decembrie din moment ce ”Noi am luptat din greu cu PSD-ul și am făcut performanță și pe liste apar numai oameni de la PNL Sector 1, acolo unde au pierdut rușinos la ultimele runde de alegeri. Halal meritocrație!”

”E de bine”, susține și unul din membrii Cabinetului Orban sub protecția anonimatului.... ”PSD propune doi medici foarte cunoscuți ca Rafila și Cercel și cine știe cu ce surprize mai vin zilele astea prin țarp, în timp ce noi propunem copii de comuniști, pupători de fund și traseiști notorii”.