Scandal in PNL. Lider, acuzat de ''traseism politic''

pnl google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi reactii ale liberalilor, dupa primirea in partid a primarului din Cavnic. Primarul Vladimir Petrut, recent intrat in partid, ca exceleaza la „traseism politic”, fapt care arata „inconsecventa in aderenta la diferite crezuri si idei politice”, in conditiile in care „a reusit sa spulbere toate organizatiile locale din care a facut parte”. Potrivit unui comunicat al PNL Cavnic transmis, duminica, si adresat conducerii PNL Maramures, decizia de racolare a primarului din Cavinc este „abuziva si sfidatoare”. „Membrii si simpatizantii organizatiei PNL Cavnic au luat la cunostinta, cu stupoare, de decizia BPJ Maramures de a-l racola ca membru PNL pe domnul Vladimi ...