SCANDAL in politie: Seful Politiei Romane face plangere la Parchet sefului de la crima organizata si antidrog Tulcea

Seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, a anuntat astazi ca va sesiza Parchetul pentru neglijenta in serviciu cu privire la seful de la crima organizata si antidrog Tulcea, pentru maniera in care a gestionat cazul drogurilor venite la mal in luna martie. Acolo (la Tulcea -n.r.), discutam de seful imputernicit sef serviciu combaterea criminalitatii organizate. A fost in primul rand , i s-a intrerupt imputernicirea, ofiterul este cercetat in prealabil si vom sesiza Parchetul cu privire la neglijenta in serviciu. Mai sunt si alte nereguli, dar mici. (I se imputa -n.r.) faptul ca a fost informat si nu a raportat la timp. Daca raporta la timp si actiunea se desfasura intr-un mod mult mai rapid. Seful Politie ...