Scandal in studioul B1 Tv intre un deputat PNL și un senator PSD: 'N-ați facut decat sa dați drepturi infractorilor, atat' / 'Va rog sa va controlați'

Deputatul PNL Florin Roman s-a arătat extrem de revoltat de legile trecute în ultimii ani prin Parlament de PSD și ALDE. Invitat la o dezbatere electorală moderată, pe B1 TV, de jurnalistul Radu Buzăianu, parlamentarul liberal a susținut că tot mai multe infracțiuni au loc în România pentru că legile nu sunt suficient de aspre, ba chiar PSD și ALDE au avut grijă în ultimii aproape trei ani să legifereze numai în interesul infractorilor. Supărat pe cele auzite, senatorul PSD Florian Bodog, prezent și el în emisiune, a ales să părăsească platoul.

Florin Roman: „În 20 decembrie, când le-am arătat celor din PSD poza cu acea tânără tâlhărită în scara unui bloc din Alba Iulia, mulți dintre ei râdeau. Le-am spus ”oameni buni, nu râdeți că ați scăpat hățurile din mână!”. Am chemat-o pe Carmen Dan la Ora Guvernului și i-am spus ”vedeți că ați scăpat lucrurile de sub control, că ați dat drumul la 21.000 de deținuți din care 8.000 de infractori periculoși și ați scăpat hățurile”. Ni s-a spus ”sunteți panicați, doar criticați”. Am depus proiect de lege: dacă ai omorât un polițist, faci pușcărie pe viață. Pe americani i-a civilizat în primul rând legea. Atât timp cât legile sunt permisive, cât Dincă scapă pe actuala legislație cu 8 ani de pușcărie... Oamenii ăștia nu mai au frică și atunci omoară, dau în cap...”

Florian Bodog: „În imagini era vorba de un pădurar, nu de un infractor eliberat din pușcărie. Trebuie să ne fie frică de ce se întâmplă, că PNL a declarat...”

Florin Roman: „Votați înăsprirea legilor, că sunteți doar de partea hoților, a criminalilor, a violatorilor și a tâlharilor, sunteți complici cu ăștia, mai aveți tupeul să vorbiți de lege. Sunteți complici cu criminalii, tâlharii și violatorii, că le-ați dat doar lor drepturi. N-ați făcut decât să dați drepturi infractorilor, atât!”

Florian Bodog: „Vă rog să vă controlați!”

Florin Roman: „Vă rog să nu mai mințiți!”

Florian Bodog, ridicându-se: „Eu nu pot să stau, nu pot să stau....”

Florin Roman, în timp ce Bodog iese din platou: „La revedere! S-a făcut loc în pușcărie! Mergeți după ei!”.