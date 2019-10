Scandal in SUA, cu oficiali romani “introduși pe ușa din dos” la Casa Alba. Ambasadorul Gordon Sondland, apropiat al Anei Birchall, potențial risc de securitate

Ioana Theodoru O fostă consilieră de la Casa Albă pe probleme de politică externă a declarat, în cadrul procedurii de impeachment, că l-a considerat pe Gordon Sondland – ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, binecunoscut drept un apropiat al ministrului revocat al justiției Ana Birchall – un potențial risc de securitate națională, din cauză că The post Scandal în SUA, cu oficiali români “introduși pe ușa din dos” la Casa Albă. Ambasadorul Gordon Sondland, apropiat al Anei Birchall, potențial risc de securitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.