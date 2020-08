SCANDAL in trafic intre Maia Morgenstern și un polițist! Gestul care a enervat-o pe actrița: 'Am vrut sa va pun etilotestul!' 'Sunt manioasa. Am platit amenda'

Maia Morgenstern a fost amendată în trafic de un agent de poliție care nu purta mască. Actrița susține că nu este supărată că a primit amendă, deoarece o merita, însă este „mânioasă” din cauza faptului că polițistul nu purta mască.

„Eh. Sunt mânioasă.

După spectacol m-am dus acasă, cu mașina. Puțin după ora 22. Victoriei colț cu Elisabeta. Conduceam prudent, pentru că obosită, pentru că în seara caldă de vară erau mulți pietoni la plimbare.

M-a oprit o mașină de poliție. Am oprit, am pus masca de protectie, am deschis geamul.

Agentul s-a apropiat. Fără mască.

„Actele!” Am prezentat actele imediat și fără să întreb nimic…

Nu mă știam vinovată cu nimic. Nu aveam chef de discuții cu un necunoscut care nu poartă mască.

M-a întrebat „De ce ați așteptat la semafor? Era deja verde. Ați ezitat să porniți.”

Am explicat că în drum era o femeie cu un bebeluș în brațe, cu un cărucior, cu... se codea: să treacă mai departe, să se oprească, să se întoarcă.

Subliniez, aveam mască și vorbirea îmi era îngreunată. Se înțelegea, probabil, mai greu ce spuneam.

Domnul agent, fără mască, fără să respecte niciun fel de distanțare, se apropia din ce în mai mult. A constatat că nu aveam ITP-ul făcut. Mi-a dat amendă.

„Aveți ceva de adăugat la procesul verbal de constatare?”

„Da. Dumneavoastră, domnule agent, nu purtați mască…”

„Nu sunt obligat. Sunt în aer liber. Am vrut să vă pun etilotestul… Puteți plăti amenda...”

Foarte bine. Voi plăti amenda. Dacă greșești, plătești. Fără ironie.

În rest... prevenție, prudență, omenie... hai!

Stăm cu mască.

P.S. Later edit, sau cum se cheamă:

Evident că s-a aplicat întocmai legea și nu am beneficiat de niciun fel de" înțelegere ": mi-a fost ridicat și talonul. Nu am niciun comentariu, nicio contestație de făcut. Așa spune legea.Și chiar sunt bucuroasă pentru asta: pot spune exact cum s-a petrecut.

P1.S1. Am plătit ameda”, a precizat Maia Morgenstern pe pagina ei de Facebook.