SCANDAL in USR iscat in urma modificarii statutului partidului 

Dacian Ciolos 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu a declarat astazi ca exista nemultumiri in partid legat de decizia amanarii desemnarii candidatilor pentru alegerile locale pana la modificarea statutului, astfel incat Nicusor Dan sa poata fi sustinut de USR ca independent la Primaria Capitalei. "Unii membrii ai Biroului Ntional sunt nemultumiti de aanarea desemnarii candiadturilor, ca marea majoritate a votat pentru amanarea deciziei. E o decizie absolut necesara pentru ca am fi intrat in niste complicatii juridice de care nu avem nevoie. nefiind foarte clar in statut conditiile in care se poate sustine un independent, aveam cateva exemple si din Bucuresti si din tara de independenti care si-au manifestat inte ...