SCANDAL in USR: Un membru a incasat mii de euro de la partid. Discutii aprinse pe un grup intern

Persoane din USR, printre care și Cristian Ghinea, ales europarlamentar, sunt nemulțumite de faptul că o agenție media administrată de Sorin Pavel, membru USR, ar fi încasat 8.000 euro pentru servicii de promovare în mass-media în campania pentru europarlamentare, potrivit unor surse din partid.

Într-o postare pe grupul intern de Facebook „USR - Poiana lui Iocan”, obținută de MEDIAFAX, Teodora Stoian oferă explicații colegilor nemulțumiți din partid, care au reproșat că este o problemă de etică faptul că un membru al USR este angajat la firma care a prestat servicii pentru partid, în baza unui contract.

Unii membrii ai USR au comentat la această postare, cum ar fi Ferenc Istvan Kabai de la USR Sălaj și Daniela Tarnovschi, membru al USR Sector 3, că Cristian Ghinea ar lansa astfel de acuzații pentru că are interes în a cansă candideze pentru șefia filialei partidului din Sectorul 3, care are alegeri duminică, 23 iunie, potrivit comentariilor celor doi, obținute de MEDIAFAX.

„Deci, tot tăvălugul ăsta a fost pornit doar pentru că Ghinea vrea puterea la S3, Mălureanu (Liviu Mălureanu, consilier local Sector 3 – n.r.), angajatul partidului candidează și el, exact el spunea nu e nicio problemă dacă atribui contracte firmelor unde membrii sunt administratori. Nu reușiți să luptați corect? Vă doare că în opoziție sunt oameni competnți? Vă jucați cu emoția membrilor pentru a ajung la putere? Sper că la ședința BN se vor clarifica unele lucruri”, scrie Ferenc Istvan Kabai, membru al USR Sălaj.

La rândul ei, Daniela Tarnovschi spune că „Duminica viitoare, în 23 iunie 2019 la USR Sector 3 vor avea loc alegeri. E o filială mare, cu mulți oameni activi, care a avut rezultate foarte bune la alegeri. De ceva vreme văd filmulețe și citesc texte de prezentare ale unor oameni care vor să candideze pentru forurile din conducerea filialei. Până când explodează scandalul. Atac la beregată. Doar că scandalul răsar după ce deja în Poiana explodase un alt scandal referitor la USR Giurgiu și posibilele acuze de fraudă a bugetului de campanie”.

Aceasta mai precizează că ar trebui convocat de urgență un Birou Național dacă aceste acuzații sunt adevărate.

„În tot acest scandal intervin și un eurodeputat USR, membru BN, vicepreședinte USR cu acuze grave către niște candidați. Doar că acuză și terfelește rău de tot imaginea colegilor. Dar această ieșire pare mai degrabă una de imagine. Dacă acuzele ar fi reale atunci nu cred că ele ar trebui să se regăsească pe Poiana și în grupul de membrii USR S3, ci să fi discutată de urgență de cătr BN și la o adică să ajungă și pe masa procurorilor (dacă este așa de grav). Cui servește acest atac furibund, mă întreb eu ca simplă membră a USR S3?”, conchide Tarnovschi.

Teodora Stoian: A arunca acum cu noroi în niște profesioniști care au singura vină de a fi și membri USR este o prostie

Teodora Stoian, care a candidat pe locul 28 pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare, scrie pe grupul de Facebook „USR – Poiana lui Iocan” că este dispusă să aducă lămuriri cu privire la situația USR Sector 3 în campanie, a cărei coordonatoare a fost.

„Dragi colegi, pentru că au apărut discuții și s-au solicitat clarificări cu privire la modul în care filiala USR sector 3 a cheltuit banii in campania de europarlamentare am să aduc lămuriri, pntru a nu exista nicio urmă de suspiciune. Eu am coordonat campania pntru europarlamentare la nivelul sectorului 3. Pentru a nu exista niciun fel de discuții și pntru ca întrgul proces să fi transparent, am solicitat membrilor sector 3 să se împlice în campanie. Astfel s-a format echipa de campanie sector 3, pe care nu ales-o eu dintre prieteni și cunoscuți, ci din care au făcut parte membri sector 3 din toate grupările din partid și vă mai spun ceva, am colaborat excelent”, a scris Teodora Stoian.

Ea a adăugat că într-o ședință de coordonare a fost stabilit de comun acord ca de campanie să se ocupe societatea Penrose la care este asociat și Sorin Pavel, membru al USR.

Stoian a explicat și ce servicii a prestat firma respectivă.

„Această agenție media, a prestat pentru noi următoarele servicii:

1 Design grafic și producție de material de propagandă online -vizual pentru social media, 4 clipuri audio-video ce se găsesc pe pagina USR sector 3: evenimntul de ziua Europei, evenimentul Parc Brâncuși, evenimentul Noaptea Muzeelor și evenimentul cu bicicletele în București, eveniment finanțat integral de sector 3, la car un participat și de care au beneficiat toate sectoarele.

2 Ședințe foto pentru toate evenimentele prezentate mai sus.

3 DTP pentru ziarul local de campanie – adică așezarea în pagină a ziarului local de campanie pentru a putea fi trimis la print. Fiecare costuri au fost detaliate în contract și în facturi și au existat toate livrabilele acestea putând fi vizualizate pe pagina de USR sector 3”, arată Teodora Stoian în postare.

Aceasta a precizat că munca pe care a depus-o a fost voluntară, neremunerată și că a oferit și consultanță juridică pe contractele încheiate de filiale, cu firmele de marketing, cu Poșta Română, etc.

Stoian mai spune că i se pare „că avem o problemă de logică, pe de o parte vrem să atragem profesioniști care să lucreze cu noi în partid, pe de altă parte spui că avem o problemă de etică dacă lucrăm cu ei”.

„Firma lui Sorin Pavel este o societate în care lucrează oameni, care nu sunt membri și care trebuie să fie remunerați pentru munca lor, aici nu a lucrat doar Sorin Pavel, a lucrat o echipă de 7 oameni. (...) A arunca acum cu noroi în niște profesioniști care au lucrat alături de noi în campanie și care au singura vină de a fi și membri USR este o prostie, asta consider eu, atâta timp cât TOATE deciziil au fost luate în mod transparent cu consultarea echipei de campanie locală și nu pe sub mână”, conchide Teodora Stoian.

Cine este Sorin Pavel

Sorin Pavel este antrepenor și membru USR din 2017. A candidat în cursa internă a partidului pentru alegerile europarlamentare, însă nu a ajuns pe lista candidaților Alianței USR-PLUS la scrutinul din 26 mai.

Într-o postare din 27 octombrie 2018 pe pagina USR de Facebook, partidul scria: „Sorin Pavel are 30 de ani și este antreprenor. A locuit, studiat și muncit 10 ani în Anglia, Olanda și Belgia. A studiat Științe Politice în Canterbury, Marea Britanie, și Studii Europene în Amsterdam. După facultate a lucrat ca analist politic pentru unul dintre cei mai mari producători de sisteme de vot electronic din lume. În 2012 a fondat o agenție de branding și IT și a început încet, dar sigur, să cucerească Bruxelles-ul. De 6 ani se lupta cot la cot cu cele mai mari agenții din Europa și ajută diverse ONG-uri, startup-uri sociale și instituții europene să comunice mai bine cu cetățenii europeni”.