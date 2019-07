Scandal in zona Pacuret. Un grup de persoane de etnie roma au blocat drumul

Foto Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Nemultumirea rromilor porneste de la faptul ca primaria Municipiului Iasi, prin echipele CITADIN, vor sa astfalteze strada in cauza. In acest sens, echipele CITADIN au blocat doar un singur sens de mers, lasand celalalt sens liber. Rromii si-au exprimat nemultumirea pentru aceasta decizie si au blocat strada. In consecinta, la fata locului s-au deplasat echipaje ale Politie Locale, impreuna cu politisti de la Sectia nr.2. La fata locului a fost solicitata si interventia echipajelor de Jandarmerie. Stire initiala: In aceste momente un grup de persoane de etnie roma au blocat drumul din zona Pacuret, nemultumiti ca primaria s-a apucat de asfaltat. La fata locului au ajuns echipajele Politiei Locale ...