Scandal intr-o mare primarie: 550 de angajați au dat in judecata primarul și instituția

550 de angajați ai Primăriei Bistrița au dat în judecată autoritățile municipale - Consiliul Local, pe primarul din Bistrița și pe șefii de direcții - după ce salariile le-au scăzut cu sume care ajung și până la 400 de lei.

Angajații Primăriei Bistrița au acționat în judecată Consiliul Local, pe primarul municipiului Bistrița, dar și pe șefii de direcții care au pus în aplicare decizia Consiliului Local Bistrița numărul 7 din 2019 prin care au fost stabilite salariile pentru funcționarii publici și a personalul contractual din administrația publică locală, fără să se țină cont de coeficienții de ierarhizare.

Cei 550 de angajați care fac parte din Sindicatul liber al salariaților din Primăria Bistrița sunt nemulțumiți că aleșii locali au decis ca norma de hrană să fie inclusă în salariul pe care aceștia îl primesc fără a le mai crește salariile începând cu 1 ianuarie 2019, când a fost majorat salariul minim pe economie.

Angajații municipalității susțin că după ce norma de hrană a fost inclusă în salariile de bază și nu le-a fost aplicată majorarea salariului minim pe economie, salariile lor au scăzut cu sume cuprinse între 217 și 400 de lei.

„Sunt aproximativ 550 de membrii de sindicat care au contestat în instanță scăderea salariilor. Există dosare pentru fiecare direcție în parte, pentru că așa se procedează - unele procese sunt în instanța de contencios, altele sunt în instanța de administrativ. Se contestă hotărârea Consiliului Local Bistrița numărul 7. Le-am spus atunci consilierilor că vom merge în instanță pentru că salariile au scăzut chiar cu indemnizația de hrană. Ei au menționat că nu scad salariile, însă indemnizația pentru hrană nu este de natură salarială: astăzi o ai, mâine nu o ai. Această indemnizație de hrană a scăzut salariile pentru că, de exemplu, indemnizația de hrană nu se dă în perioada concediilor de odihnă, în perioada concediilor medicale. Nu primești indemnizație de hrană decât cu timpul efectiv lucrat. Sunt muncitori la care le-au scăzut cu 400 de lei, la un amărât de muncitor din 1.800 îi mai iei 400 lei este foarte mult și se simte. Acest lucru nu s-a mai întâmplat nicăieri în țară! Au rămas salariile așa cum au fost, nu au scăzut și au primit în plus indemnizația de hrană și vaucerele de vacanță, pe când la noi au scăzut. Într-adevăr se dă indemnizația de hrană pentru că este obligatorie prin lege, dar de vouchere de vacanță care sunt tot obligatorii prin lege nici nu s-a pomenit. Și noi am spus că nu suntem absurzi, că renunțăm la vaucerele vacanță deși sunt pe lege. Procentul cu care au scăzut salariile este diferit pentru angajați, pentru funcționari publici acesta variază între 217 și 315 de lei, dar sunt muncitori la care le-a scăzut cu 400 de lei, nu știu de ce. Nu suntem o primărie săracă, am fost comparați cu primăria Tecuci, ori nu cred că există termen de comparație”, a declarat pentru MEDIAFAX liderul de sindicat al angajaților din Primăria Bistrița, Sabina Malaicu.

Procesele prin care angajații Primăriei Bistrița contestă decizia luată de consilierii municipali, dar și dispozițiile emise de primarul municipiului Bistrița și respectiv șefii de direcții prin care au fost modificate salariile au fost contestate deja în instanță, primul termen fiind stabilit pentru a doua jumătate a lunii iunie.

Angajații municipalității susțin în plângerea depusă la Tribunalul Bistrița-Năsăud că aleșii locali au încălcat legea.