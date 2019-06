Scandal intre Cristina Ich si Bianca Pop, dupa ce ispita a spus ca ii este rusine sa iasa pe strada fara 1.000 de euro

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce Bianca Pop a spus fara nicio retinere ca prefera sa nu iasa din casa fara sa aiba cel putin 1.000 de euro in geanta, au aparut foarte multe reactii in mediul online. Oamenii au inceput sa o ia la misto si sa faca glume pe seama ei, in contextul in care vorbele ei nu reprezinta decat o imensa aroganta fara temei pentru societatea in care traim. Printre cei care au reactionat a fost si Cristina Ich. Iubita lui Alex Piturca a incercat sa o faca sa inteleaga pe Bianca Pop ca afirmatiile ei nu trebuie percepute ca pe o lauda, iar oamenii nu fac decat sa rada pe seama ei. Bianca Pop, insa, nu a inteles ce a vrut Cristina Ich sa-i transmita si nu a facut decat sa-i dea acesteia replica. Cristina Ich nu a vrut sa continue conflic ...