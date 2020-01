Scandal intre Florin Roman și Marcel Ciolacu: 'Daca vreti sa-mi puneti pumnul in gura, spuneti!'

Liderii PNL și USR din Camera Deputaților au reclamat faptul că legile privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin au fost trimise la o comisie specială în loc să meargă la vot final în plen. În una din ultimele ședințe din 2019, în conducerea Camerei Deputaților a ieșit scandal pe tema legislației electorale.

Pe scurt:

Marcel Ciolacu (PSD): Imi cereţi să încalc Regulamentul Camerei Deputaţilor. Eu nu supun la vot ceva care nu este regulamentar. Puteţi să faceţi plângere de abuz

Florin Roman (PNL): Auziţi domnul Ciolacu? Dacă vreţi să-mi puneţi pumnul în gură spuneţi! / Eu, domnule președinte, sincer, rămân consternat de modul în care dumneavoastră copiați la indigo comportamentul abuziv adeseori - nu vreau să folosesc termenul ăsta, mă gândeam la golănesc - folosit de domnul Liviu Dragnea / Ne veți pune în situația de a decide singur și de a ne transforma pe noi în niște flori

Florin Iordache (PSD): Astăzi dimineață ați fost în Biroul permanent și v-ați exprimat prin vot și, ghinion, ați pierdut

Stelian Ion (USR): Deci, practic, dumneavoastră încălcați cele mai elementare reguli ale democrației, pentru că democrația presupune ca majoritatea să decidă, nu cineva agățat de scaun. Mă aștept acum să tăiați microfoanele pe viitor și în plen, să vă agățați de scaun și, printr-un abuz de-ăsta, pe care l-am mai văzut și în trecut, să nu lăsați ședințele să se desfășoare în mod normal. Astăzi se poate întâmplă cu proiectul ăsta, dar poate mâine o să spuneți: 'Eu nu mai vreau să se voteze nicio lege în Camera Deputaților!'

Extras din STENOGRAMA şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din ziua de luni, 16 decembrie 2019

(...)

Domnul Cristian Buican: Aş vrea să, supun votului Biroului permanent introducerea pe ordinea de zi a PL-x 495 pe 2017, iniţiativa colegului nostru Victor Paul Dobre, în legătură cu alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Având în vedere că are termenul de adoptare depăşit, aş dori ca Biroul permanent să propună Comitetului liderilor trecerea pe ordinea de zi a acestui PL-x. Vă rog să supuneţi la vot.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Nu am cum să supun la vot ceva ce-mi cereţi să încalc Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Domnul Cristian Buican: Am avut o... o dispută lungă pe acest subiect şi cu precedenţii preşedinţi, inclusiv cu domnul Dragnea, pe această temă.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Pe care i-aţi prins în viaţă.

Domnul Cristian Buican: Da, am prins mulţi preşedinţi, sunt sigur de un lucru că o să supravieţuiesc şi actualului preşedinte. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor propune Comitetului liderilor un proiect de ordine de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor. Eu vă cer, conform Regulamentului în cadrul şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, să modificăm proiectul pe care noi îl propunem Comitetului liderilor, da? Pentru adoptare. Este o cerinţă profund regulamentară şi dumneavoastră nu puteţi să-mi refuzaţi la vot o propunere. De aceea vă rog să supuneţi la vot conform Regulamentului această propunere a mea.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Ţinând cont că propunerea dumneavoastră vizează un PL-x care se duce la o Comisie specială, eu nu pot să supun la vot acest lucru - imediat vă dau cuvântul, am întrerupt pe cineva, m-aţi văzut? – Regulamentul Camerei Deputaţilor spune foarte clar şi Regulamentul Comisiei speciale aprobate în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi al Senatului. Eu nu pot lua o decizie peste Regulament. Tot ce astăzi de dimineaţă Biroul permanent reunit a hotărât. Tot ce este pe modificările Legii electorale, conform Regulamentului Comisiei speciale şi a votului dumneavoastră şi a votului Biroului permanent reunit, merg la această Comisie specială. Noi nu mai avem drept de a fi raportori pe un astfel de PL-x. Camera Deputaţilor sau Senatul distinct. Singura îndreptăţită să fie raportor este Comisia specială reunită.

Domnul Florin-Claudiu Roman: Mulţumesc domnule preşedinte. Dumneavoastră veniţi şi ne spuneţi aşa: noi am luat o decizie în BPR să trimitem alegerea primarilor în două tururi...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Eu vă spun ce scrie în Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în Regulamentul reunit şi în Regulamentul Comisiei votate de către plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Domnul Florin-Claudiu Roman: ... dumneavoastră îmi cereţi mie să nu vă întrerup ca peste trei minute dumneavoastră să mă întrerupeţi şi eu să respect legea, am înţeles.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Îmi cer scuze!

Domnul Florin-Claudiu Roman: Bun, mulţumesc! Dumneavoastră, azi în BPR împreună cu colegii de la UDMR, având un punct de vedere comun aţi mers pe această variantă. Celelalte formaţiuni parlamentare au o altă variantă. Păi s-a demonstrat prin vot, acum dacă dumneavoastră ştiţi mai bine, sigur ştiu că faceţi liniştiţi...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Aţi participat...

Domnul Florin-Claudiu Roman: ... domnul preşedinte mă lăsaţi să vorbesc?!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: ... dar, vă rog frumos când spuneţi nişte adevăruri vreau să ştiu. Aţi participat la...

Domnul Florin-Claudiu Roman: ... păi nu, vreau să spuneţi adevărul domnule...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: ... şedinţa de astăzi de dimineaţă?

Domnul Florin-Claudiu Roman: ... nu-mi faceţi dumneavoastră programul, pe româneşte! Dar ştiu foarte bine ce spun...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Vă rog frumos!

Domnul Florin-Claudiu Roman: Auziţi domnul Ciolacu? Dacă vreţi să-mi puneţi pumnul în gură spuneţi!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Nu vă pun.

Domnul Florin-Claudiu Roman: Deci, vă rog frumos lăsaţi-mă să vorbesc, că am acest drept!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Puteţi face o ...

Domnul Florin-Claudiu Roman: Deci, am o rugăminte. Am o rugăminte, v-am ascultat aţi făcut apel să vă ascult...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: ... şi eu am făcut, nu minţiţi...

Domnul Florin-Claudiu Roman: ... domnule asumaţi-vă, asumaţi-vă ieşiţi în faţă, ieşiţi din această încăpere, mergeţi la presă şi spuneţi aşa: ”Băi oameni buni, noi suntem în congres pentru Partidul Social Democrat într-o luptă internă şi eu am o înţelegere cu ai mei că nu trebuie să fie alegerea primarilor în două tururi şi preşedinţii de consilii judeţene” şi atunci sunteţi corect! Nu-mi cereţi mie... nu-mi cereţi mie să vă explic pe dumneavoastră. Şi acum ca să intru în fondul problemei. E un punct de vedere pe care-l aveţi dumneavoastră. Noi avem un alt punct de vedere. Ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, o stabileşte la propunerea Biroului permanent Comitetul liderilor. Dumneavoastră veniţi şi ne spuneţi nouă aşa:”Nu aveţi voie să propuneţi nimic, că am trimis-o la Comisia de Cod electoral”, fals! Dumneavoastră nu puteţi acoperi un abuz, un abuz, pentru că această Comisie nu funcţionează, pentru că această comisie, raportul, termenul de adoptare a raportului pe Legea domnului Dobre este, vorbim de 2017, domnul Ciolacu, domnul preşedinte Ciolacu! Şi dumneavoastră trebuie să respectaţi termenele, exact cum trebuie să le respectăm noi! Pentru asta va trebui să faceţi un vot, chiar dacă avem opinii diferite şi se va tranşa prin vot, şi dacă votul e în favoarea dumneavoastră, nicio problemă, dar nu puteţi să veniţi să spuneţi: ”Eu nu supun la vot”, este un abuz!

Domnul Florin Iordache: Vă mulțumesc. Stimați colegi, pentru cei care nu au participat astăzi la ședința de Birou permanent reunit, în ședința de Birou permanent reunit s-au hotărât două lucruri:

1. S-a prelungit durata de activitate a Comisiei pentru elaborarea Codului electoral cu încă trei luni. Și tot în ședința de Birou permanent reunit, toate inițiativele electorale care vizează - fie că discutăm de alegeri locale, fie că discutăm de alegeri parlamentare - să fie înaintate acestei comisii speciale.

Totodată, eu am citit și au fost desesizate, fie că discutăm de Senat, fie că discutăm de Camera Deputaților, au fost desesizate comisiile respective, care erau în... fie că discutăm de Administrație, fie că discutăm de Comisii juridice de la Cameră sau Senat, și toate acele inițiative au fost înaintate către comisia specială. Și eu, personal, sunt nemulțumit de activitatea comisiei speciale.

Nu aveți decât să dinamizați, pentru că există o anumită majoritate în comisia specială, să facă... Domnul Buican, eu v-am ascultat! Să dinamizați activitatea comisiei speciale. Comisia specială poate face raport la aceste inițiative, fie că discutăm de alegerea într-un tur sau în două, fie că discutăm de votul prin corespondență, fie că discutăm de alegeri parlamentare și așa mai departe, toate aceste inițiative sunt duse acolo. Deci, rog toți colegii care fac parte din această comisie specială să se aplece și să vină cu raport. În acest moment, dumneavoastră nu mai puteți cere Președintelui Camerei Deputaților, pentru că ar fi un abuz, atâta timp cât acest PL-x pe care l-a invocat colegul nostru, domnul Buican, nu mai este la Camera Deputaților. Toate aceste proiecte, repet, au fost sesizate către comisia permanentă. Comisia permanentă face raport. Raportul vine în plen și mai departe.

Domnul Stelian-Cristian Ion: Vă rog să observați următorul lucru: toate proiectele despre care vorbiți sunt în Cameră decizională, Camera Deputaților. Proiectele respective nu sunt de competența plenului reunit. Și, dacă nu sunt de competența plenului reunit, Biroul permanent al Camerei Deputaților face ordinea de zi pentru această Cameră și pentru toate proiectele care sunt de competența Camerei Deputaților. Faptul că se duc sau nu se duc la o astfel de comisie specială e cu totul altă chestiune. Dacă ar fi fost ședința la care s-ar fi dat raport tot la Biroul permanent al Camerei Deputaților venea și tot în Camera Deputaților dădeam votul. Așa că nu se încalcă nicio dispoziție a Regulamentului. Nu ne-ați indicat nicio dispoziție a Regulamentului. Eu, dimpotrivă, vă invoc articolul 86 din Regulamentul Camerei Deputaților potrivit căruia putem introduce pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiecte care au termenul de raport depășit. Ori ăsta este un proiect cu termenul de raport depășit. Deci, nu este vorba de un abuz din partea nimănui. Ar putea fi un abuz dacă dumneavoastră vă socotiți mai presus de întreaga comisie și considerați că puteți cenzura solicitările colegilor noștri, deputați în această comisie. Sunteți obligat să spuneți la vot toate solicitările...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Nu sunt obligat!

Domnul Stelian-Cristian Ion: ... și lucrul ăsta se face prin vot, se tranșează prin vot, nu prin voința unilaterală a unei persoane, că altfel n-am făcut nimic schimbând un președinte de Cameră a Deputaților cu alt președinte al Camerei Deputaților care împrumută aceleași deprinderi. Haideți să supunem la vot și să tranșăm prin vot această chestiune! Nu puteți să decideți dumneavoastră pentru toată Camera Deputaților!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Eu nu decid. Categoric, votul decide, în schimb...

Domnul Stelian-Cristian Ion: Păi, să supunem la vot!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Ca și Președinte al Camerei, eu vă spun că ceea ce îmi cereți dumneavoastră nu este regulamentar. Eu mă refer la regulamentul comisiei speciale. Dumneavoastră vă referiți la Regulamentul Camerei Deputaților. Uitați-vă în regulamentul comisiilor speciale, în momentul în care plenurile comune creează o comisie specială, cu atribuții într-un anumit domeniu, toată legislația din acel domeniu merge la raport la respectiva comisie specială. Este regulamentar, așa este legal. În acest sens a fost și dat astăzi, în Biroul permanent reunit pe care dumneavoastră... Totuși acolo ne-am strâns și senatori și deputați, și am dat acest vot. Eu nu pot să supun la vot să trimit la Comitetul liderilor o lege care deja astăzi de dimineață a fost trimisă către comisia specială în al cărei regulament scrie foarte clar... Mai mult decât atât, după decizia Biroului permanent reunit, s-au făcut adrese către toate comisiile și au fost desesizate cu privire la dreptul lor de a da raport. Dreptul de raport, conform deciziei Biroului permanent reunit, este al Comisiei speciale.

Domnul Stelian-Cristian Ion: Numai puţin. Cine va stabili ordinea de zi pentru aceste proiecte? Nu Biroul permanent al Camerei Deputaţilor? Biroul permanent al Camerei Deputaţilor!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Dumneavoastră aţi înţeles foarte bine!

Domnul Stelian-Cristian Ion: Am înţeles! A doua chestiune. Deci, doar Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi nu BPR-ul! Nu Birourile permanente reunite stabilesc ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.

Deci Birourile permanente reunite, stabilesc ordinea de zi pentru şedinţele comune, ori asta nu este o (...) completă în şedinţele comune.

Comisia specială are un Regulament, dar vă rog să observaţi faptul că oricum toate aceste proiecte erau trimise mai demult, din iunie, la acea Comisie, erau trimise la acea Comisie şi există o Notă din partea Birourilor permanente reunite în acest sens şi propunerea de mai devreme de la Birourile permanente reunite, nu schimbă cu nimic datele problemei!

Aceasta era situaţia şi ieri şi alaltăieri, aceasta a fost situaţia tot timpul. De aceea noi, observând că a avut termen depăşit acest proiect, am solicitat în acest cadru, nu în alt cadru, în acest cadru regulamentar, să se introducă pe ordinea de zi.

Ori, repet, este o chestiune asupra căreia putem avea păreri contrare, păreri diferite, dar dumneavoastră nu sunteţi ca un judecător, arbitru care stabiliţi unilateral lucrurile, de asta Biroul permanent este un organ colegial, colegial care funcţionează în plenul său.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Am dreptul de a respecta... de a respecta Regulamentul. Şi eu nu supun la vot ceva care nu este regulamentar! Aveţi o părere a dumneavoastră, o respect....

Domnul Florin-Claudiu Roman: Domnul preşedinte ne pare rău că începeţi să funcţionaţi...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Domnul lider, mai sunt membri ai Biroului permanent care s-au înscris, înaintea dumneavoastră...

Domnul Florin-Claudiu Roman: Eram cu mâna sus...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: ... nu, prioritate au membrii Biroului permanent. Vă rog, domnul Nechifor!

Domnul Florin-Claudiu Roman: Nicio deosebire de Dragnea!

Domnul Cătălin-Ioan Nechifor: Stimaţi colegi, domnul preşedinte. Vă rog să luaţi act de cerinţa Grupului PRO Europa, de a, discutăm aceleiaşi termeni. Şi PL-x 349 pe 2019, cel care se referă la alegerea preşedinţilor de consilii judeţene nu în mod indirect ci în mod pe vot uninominal. Norma într-un Parlament aşa cum este şi al nostru, este ca dezbaterile să fie în cele două Camere cu vot final la cea care este decizională, nu Comisia specială. Vă aduc la cunoştinţă faptul că până acum, din ştiinţa mea, Comisia specială nu a furnizat vreun raport pe nici un proiect de Lege din cele care sunt în dezbatere, drept urmare cred că este mai eficient – şi asta vă cerem – eficientizarea activităţii Parlamentului, aşa încât până pe 31 decembrie să putem da vot final în Parlament în Camera Deputaţilor, ca fiind Cameră decizională. Sunt la pachet cele două legi, sunt legate împreună, sunt legi care dau libertatea poporului de a alege mai democratic aleşii locali şi primarii şi preşedinţi şi vă solicit să le discutăm împreună.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Şi eu vă mulţumesc, sunt total de acord cu dumneavoastră, nu am nicio problemă. La primul plen reunit, vă rog frumos să desfiinţaţi Comisia specială şi intrăm în regulile regulamentare. Vă rog, domnul Pirtea!

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea: Da. Mulţumesc frumos domnul preşedinte! Ca să nu fie o decizie autoritară sau autocratică a unei persoane, că e preşedintele Camerei sau din altă parte, haideţi să, cine poate mult, poate şi puţin conform principiului, să supunem la vot în cadrul Biroului, dacă vom supune la vot iniţiativa respectivă.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Vă rog! Dacă aţi putea domnul Pirtea să fiţi mai explicit, că eu nu am, nu am prins această... supunem la vot dacă vom supune la vot, supunem la vot.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea: Aţi înţeles foarte bine! Supuneţi la vot...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Eu nu pot, păi nu pot...

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea: ... supunem la vot, păi nu, nu supuneţi la vot iniţiative, supuneţi la vot, dacă le supunem la vot sau nu.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Nu, nu domnul Pirtea nu pot să supun la vot ceva care are altă logică parlamentară. Logica parlamentară este una foarte clară, faceţi, puteţi să faceţi plângere de abuz, eu respect... vă rog frumos este dreptul dumneavoastră. Da domnul Iordache.

Domnul Florin Iordache: Da, vă mulţumesc. Domnul preşedinte, pentru colegii noştri care se fac că nu înţeleg. Deci, noi nu putem introduce pe ordinea de zi, nişte proiecte asupra cărora Camera Deputaţilor nu este sesizată. Repet, dumneavoastră ... domnul coleg, urmăriţi-mă. Comisia specială, aceasta pentru elaborarea legilor electorale are acelaşi statut cum a avut Comisia specială pentru legile justiţiei. Domnul coleg, astăzi... păi urmăriţi-mă puţin ca să înţelegeţi, pentru că aşa contestaţi şi nu înţelegeţi nimic. Deci, astăzi în Biroul permanent reunit, prin votul majorităţii colegilor am hotărât că prelungim activitatea Comisiei speciale şi tot astăzi am hotărât că desesizăm fie Senatul fie Camera, le desesizăm de iniţiativele, cele douăsprezece iniţiative pe care le-am dat citire eu, secretariatul general al Camerei şi al Senatului desesizează Comisiile de administraţie sau juridice, unde erau proiectele respective şi în acest moment aceste proiecte respective se duc la Comisia specială. Comisia specială este cea care elaborează un raport şi acest raport intră în procedură parlamentară. Este foarte simplu stimaţi colegi. Eu, ce vă rog? Atâta timp, dimineaţă aţi avut posibilitatea să...

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu: Vin de la Cameră sau de la Senat, unde intră?

Domnul Florin Iordache: Comisia stabileşte. Nu pot să vă spun eu, eu nici nu ştiu despre ce proiecte discutăm. Dar în acest moment...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Care este decizională.

Domnul Florin Iordache: Dar nu, nu mă întrebaţi pe mine! Eu vă spun aşa: în acest moment Comisia specială elaborează una, două, trei, şapte, douăsprezece... că eu am sesizat Comisia specială pe douăsprezece rapoarte. Astăzi dimineață ați fost în Biroul permanent și v-ați exprimat prin vot și, ghinion, ați pierdut; tocmai bine, cele douăsprezece rapoarte se duc la comisia specială; comisia specială sesizează Biroul permanent, fie al Camerei, fie al Senatului, în funcție de proiectele respective și e încheiat procesul. Aici suntem. Nu mai puteți spune în acest moment, repet, dumneavoastră de ce nu luați dumneavoastră Ordonanța 114, pe care tocmai a dat-o Guvernul, sau nu știu ce proiect care e pe la Senat. Suntem în același moment. Biroul permanent al Camerei nu mai poate fi sesizat să introducă pe ordinea de zi ceva care nu mai este, repet, în atributul Comisiei de administrație, juridică sau nu știu ce. Mergem la comisia specială, ăștia fac raportul și discutăm. Mulțumesc.

Domnul Stelian-Cristian Ion: Nu este deloc același lucru, pentru că la legile justiției s-a înființat comisia specială și s-a luat de la zero. A trecut prin Camera Deputaților și după aceea prin Senat. Aici, când s-a înființat comisia specială deja trecuse prin Senat de un an de zile și era sesizată Camera.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Este decizia comisiei!

Domnul Stelian-Cristian Ion: Era sesizată Camera. Nu poate BPR-ul să desesizeze Camera. Poate, într-adevăr, să treacă de la o comisie la alta, dar nu poate să ia de la Camera Deputaților un proiect care era deja în Camera decizională. Deci, e cu totul altceva. Votul în Camera decizională va fi dat în Camera Deputaților. Nu vă faceți că nu înțelegeți! Asta pe de o parte. Pe de altă parte, să nu ai majoritate în Camera Deputaților și, printr-o decizie arbitrară a Președintelui Camerei Deputaților, a președintelui Biroului permanent, să blochezi niște proiecte este extrem de grav.

Deci, practic, dumneavoastră încălcați cele mai elementare reguli ale democrației, pentru că democrația presupune ca majoritatea să decidă, nu cineva agățat de scaun. Mă aștept acum să tăiați microfoanele pe viitor și în plen, să vă agățați de scaun și, printr-un abuz de-ăsta, pe care l-am mai văzut și în trecut, să nu lăsați ședințele să se desfășoare în mod normal. Astăzi se poate întâmplă cu proiectul ăsta, dar poate mâine o să spuneți: ”Eu nu mai vreau să se voteze nicio lege în Camera Deputaților!”

Consider că încălcați grav Regulamentul și nu o persoană, repet, nu o persoană decide. Se poate întâmpla cum se întâmplă la Comisia juridică, nu s-a mai întrunit de luni de zile comisia asta, pentru că o persoană nu vrea să întrunească această ședință. Nu este un mod normal de a lucru și n-are absolut nicio legătură cu democrația, e clar lucrul ăsta! Și e vorba de două proiecte, nu de unul singur, și de cel referitor la legea primarilor și de cel referitor la alegerea președinților de consilii județene de către consilieri.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Am luat act de pledoaria dumneavoastră. Să știți că democrație înseamnă și reguli, și respectarea legilor. În speță, respectarea Regulamentelor Camerei Deputaților și a Senatului, și a regulamentului unei comisii pe care noi, în înțelepciunea noastră, deputați și senatori, i-am aprobat un regulament. Același lucru înseamnă și democrație. Nu înseamnă democrația când ne strângem zece și, printr-un vot, vom schimba legile țării și toate regulamentele. Este un parcurs normal, este dreptul meu, ca și dreptul dumneavoastră, de a avea o opinie. Eu nu v-am spus... eu vă spun opinia mea: eu nu voi supune la vot ceva neregulamentar.

Domnul Stelian-Cristian Ion: Chestiune teoretică: dacă între Regulamentul Camerei Deputaților și regulamentul unei comisii există contradicții, ce regulă aplicați cu precădere? Chestiune simplă: ce regulă aplicați cu precădere?

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Domnul lider, să știți că acest Parlament funcționează de treizeci de ani și n-a așteptat să veniți dumneavoastră să găsiți conflicte și ipoteze. El a funcționat foarte bine, regulile...

Domnul Stelian-Cristian Ion: Credeți dumneavoastră că a funcționat foarte bine! Adică e o presupunere.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Ne bucurăm că ați venit dumneavoastră în Parlament dar, dacă aveți modificări la Regulament, sunteți reprezentați de un reprezentant în Comisia de regulament unde puteți face propuneri de modificare a Regulamentului. Mai mult, dacă este o problemă cu această comisie specială, vă invit în plenul reunit să desființăm această comisie, doar plenul reunit având acest atribut.

Domnul Florin-Claudiu Roman: Mulțumesc. Eu, domnule președinte, sincer, rămân consternat de modul în care dumneavoastră copiați la indigo comportamentul abuziv adeseori - nu vreau să folosesc termenul ăsta, mă gândeam la golănesc - folosit de domnul Liviu Dragnea. Dumneavoastră ne spuneți în felul următor: că noi avem niște opinii și dumneavoastră decideți care este cea mai bună opinie. Opiniile se tranșează într-o democrație prin vot. Noi v-am solicitat frumos, ca astăzi dumneavoastră să țineți cont de solicitarea noastră, în cazul unui proiect de lege din 2017, repet, care are termen de raport depășit de foarte multă vreme. Și noi vă rugăm pe dumneavoastră respectuos să respectați legea pe care o tot invocați și să nu faceți confuzie între stabilirea ordinii de zi la propunerea BPR-ului de către Comitetul liderilor cu Birourile permanente reunite. Eu înțeleg că, politic, interesul Partidului Social Democrat este unul, cum și noi avem un interes, dar ceea ce vă cerem este să tranșăm această chestiune de interes democratic, prin vot. Dacă dumneavoastră ne veți pune în situația de a decide singur și de a ne transforma pe noi în niște flori, pentru că așa vreți dumneavoastră - și noi am mai trăit momentele astea cu ilustrul dumneavoastră predecesor Liviu Dragnea - înseamnă că tot ceea ce ați lăsat dumneavoastră să se înțeleagă, că doriți într-adevăr să revenim la parlamentarism, e o poveste de doi bani, și atunci răspunsul nostru va fi pe măsura comportamentului și atitudinii dumneavoastră.

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu: Domnul preşedinte, vă propun următorul fir logic, încerc să fiu concis şi structurat. Ne aducem aminte când a fost angajamentul Guvernului pe problema cu Legile justiţiei, cu prorogarea unor termeni, admis atunci în BRP, domnul Cazanciuc a spus că deja-i în procedură parlamentară şi era deja prorogarea termenelor. Şi atunci apărea cu un dublaj, nu avea sens că aici era pe final, numai un pic, închei. Da, da, da, vorbim un pic pe firul logic. Adică trebuie să fim un pic şi pe o arhitectură raţională. Şi atunci s-a ţinut cont de acest lucru şi aţi văzut, au încercat să fie eliminate unde apar dublajele de fluxuri, de procedură.

Aşa şi aici, avem un proiect care deja a parcurs jumătate de drum, el este în procedură parlamentară şi a trecut deja prin Senat. Deja a expirat şi termenul de raport, şi el este pe fază de finalitate. Ar intra pe ultima etapă de procedură la plen privind votul în Camera Deputaţilor care este şi Cameră decizională. Pe cale de consecinţă, atunci când venim cu un proiect şi presupune dezbaterea în ambele Camere este corect şi firesc ceea ce aţi spus, că merge în Comisia specială, care practic are segmente din ambele Camere ale Parlamentului, în dezbatere, decide bine cu raport special şi apoi intră la vot, aşa cum decide pe cameră decizională. Dar aici deja avem un parcurs făcut, încât ultima etapă ar fi doar introducerea pe ordinea de zi la plen şi votul final, pe un proiect de lege care are deja parcurs un important traseu din această procedură parlamentară. Drept pentru care, vă solicităm ca să fie introdus pe ordinea de zi şi să finalizeze, aşa cum am procedat şi altă dată, atunci când pe baza unui raţionament logica a fost învingătoare, a bătut.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Şi eu vă mulţumesc! Este vorba totuşi, acolo vorbim de două instituţii separate, una este executivă, una legislativă, dar cred că putem solicita, Secretariatului general un punct de vedere al Consiliului legislativ până la următoarea şedinţă a Biroului permanent şi atunci vorbim.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Nu, voiam doar să vă spun că ne rezervăm dreptul de a acţiona pe toate căile legale împotriva abuzului pe care dumneavoastră l-aţi generat astăzi pe persoană fizică.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Am înţeles. Am luat act.