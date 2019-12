Scandal intre Guvern si PSD, pe ideea unei noi legi a pensiilor. Lia Olguta Vasilescu: „Ministra Baubau, de regula, nu intelege nimic din acel minister!”

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca Guvernul va crea, in 2020, echipe de specialisti care vor face o analiza asupra sistemului de pensii din Romania, pentru o lege a pensiilor „mai buna”.

„Uitati-va in programul de guvernare. Anul viitor vom crea echipe largi de lucru care vor include specialisti. Vom include reprezentanti din partea organizatiilor pensionarilor, oameni care au expertiza in domeniu pentru a face o analiza extrem de serioasa asupra sistemului de pensii din Romania, pentru a sesiza disfunctionalitatile, inechitatile. Vom lucra pentru a scoate o lege mai buna a pensiilor”, a afirmat prim-ministrul, potrivit Mediafax.

Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, anuntul premierului Orban.

„Cred ca o noua Lege a pensiilor ar fi utila, in conditiile in care foarte multi pensionari si conducatori de institutii publice semnaleaza inegalitati si inechitati in actuala lege a pensiilor. Asta e o chestiune insa care nu se rezolva nici intr-o luna, nici in doua. Sunt convins ca Guvernul Orban va face o analiza serioasa, atenta a chestiunilor si in masura in care va fi nevoie de o noua lege se va discuta la momentul potrivit”, a afirmat seful statului.

Reactia PSD a venit imediat, prin vocea fostului ministrul al Muncii, Lia Olguta Vasilescu

„A iesit si Klaus Iohannis sa se planga ca trebuie o noua lege a pensiilor, fiindca a noastra nu corecteaza inechitatile… El spune, de fapt, ce i-a spus ministra Baubau care, de regula, nu intelege nimic din acel minister! Reiau: noua lege a pensiilor corecteaza inechitatile din sistem, dar pentru asta TREBUIESC RECALCULATE TOATE PENSIILE. Termenul pentru recalcularea a peste 5 milioane de pensii este anul 2021, cand se intra pe noua formula de calcul care se cheama VPR (valoare punct referinta). Nu le trebuie alta lege, trebuie sa o aplice pe asta, care nu a intrat in vigoare decat cu cresterea punctului de pensie in 2019 si ar trebui ca si in 2020 sa creasca punctul la 1775 lei. Eu le-am si desenat mai jos cum e cu aplicarea fiindca am vaga banuiala ca oamenii nu pricep decat asa!”, a scris Lia Olguta Vasilescu, pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.