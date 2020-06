Scandal intre mai multe persoane, la Tulcea. Un barbat ameninta cu o secera

Un bărbat și patru femei au fost implicate într-un conflict, la Tulcea.

La data de 26 iunie a.c., polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, in timp ce executau serviciul de patrulare, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe strada Unirii, la intersecție cu strada Babadag, are loc un conflict spontan între mai multe persoane.Ca urmare a intervenției rapide a forțelor de ordine, conflictul a fost aplanat in scurt timp.Potrivit IPJ Tulcea, din primele verificări, polițiștii au stabilit ca, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 32 de ani, din Tulcea ar fi adresat injurii unei femei de 42 de ani, din municipiu. Alte trei femei care se aflau împreună cu aceasta ar fi adresat expresii jignitoare la adresa bărbatului, totodată agresandu- l fizic. Ulterior, bărbatul ar fi încercat să amenințe persoanele respective cu un târpan ( n.r.: unealtă asemănătoare cu coasa).Forțele de ordine prezente la fața locului (3 autospeciale cu 6 polițiști, jandarmi si polițiști de frontieră) au restabilit ordinea publică, bărbatul fiind dezarmat și imobilizat. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Toate celelalte persoane implicate în incident au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor si imprejurarilor producerii incidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri sau alte violențe.