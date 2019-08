SCANDAL la audierea familiei monstrului din Caracal: Soția lui Gheorghe Dinca e acuzata ca a distrus probe și poate fi anchetata ca faptuitor

Soția lui Gheorghe Dincă, Elena Dincă, și copiii acestora, doi bărbați și o femeie, au părăsit joi sediul central DIICOT, după aproape 9 ore de audieri.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat, după audieri, că familia lui Dincă a făcut scandal, iar soția monstrului din Caracal ar fi distrus probe din dosarul Luizei. El a declarat că femeia poate fi pusă sub acuzare ca făptuitor.

”Au fost audiate mai multe persoane, înainte de familia inculpatului Dincă, de care nu am avut cunoștință. Apoi a început audierea familiei Dincă. A mai fost femeie, dar nu am știut cine este. Au fost audiați simultan, am pendulat când într-o parte, când în alta.

Au făcut scandal că de ce sunt eu acolo, că ei nu vor ca mama lor să fie audiată de față cu avocatul, să nu pun eu vreo întrebare. Când a început ancheta cu soția lui Dincă, au început să ne certe, să țipe. Nu am mai văzut ca cel anchetat să țipe la anchetatori. Ei se cred victime. Au început să conducă ancheta, cum face și Dincă dincolo.

Când am început să pun întrebări, a început să tremure, să înroșească, se nege, să se contrazică. Această doamnă minte într-un hal fără de hal, contrazice toate declarațiile lor. S-a schimbat total ce a spus prima dată. Această doamnă a aruncat probe, a alterat probe, a distrus probe. Trebuie văzut dacă voit sau din greșeală.

În prima fază, au început să spună că Dincă e un soț și tată bun, care aduce flori. Când am început să pun întrebări, au început să recunoască niște lucruri.

Înaintea familiei lui Dincă au fost audiați niște polițiști, fără ca eu să știu. Sunt polițiști care au legătură cu cazul Alexandrei.

Membrii familiei au fost prinși cu minciuna, inclusiv între ei, nu au cum să nu fie suspecți, măcar una dintre ei, nu vă spun care. Lucrurile sunt diametral opuse, mint ei între ei, mint despre ce au spus anterior, s-au dat de gol, mint de sting. Trebuiau să ancheteze pe unul, apoi pe altul, nu simultan.”, a spus Tonel Pop.

