Scandal la audierea ministrului pentru Economie! Daniel Zamfir acuza PNL ca are acțiuni concertate impotriva lui Firea: 'V-ati facut tinta din Primarie'

În timpul audierii ministrului desemnat la portofoliul Economie, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a acuzat că PNL împreună cu Virgil Popescu acționează concertat împotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

„V-aţi făcut ţintă din Primărie. Vreţi să blocaţi conturile. Aveţi acţiune concertată împotriva Primarului General. Văd că acum ministrul Muncii este interesată de ţevile sparte de la RADET”, a afirmat Daniel Zamfir, preşedintele comisiei economice a Senatului, făcând referire la Violeta Alexandru, preşedintele PNL Bucureşti.

Virgil Popescu a replicat că Primăria Capitalei şi Termoenergetica au datorii de 280 de milioane de lei pe care trebuie să le plătească.

„Primăria Capitalei şi Termoenergetica trebuie să fie conştiente că datoriile către ELCEN trebuie plătite. Primăria a semnat o convenţie de plată în avans a gazului. Noi am notificat ANAF. După notificare s-au plătit 70 de milioane de lei, sunt însă 280 de milioane de lei care trebuie plătite. Eu nu vreau să blochez conturile, eu vreau să se plătească datoria. Problema ELCEN-ului este că trebuie să se modernizeze centralele. Subvenţia de termoficare se duce în gaura neagră care era RADET şi devine Termoenergetica. Pentru ce a luat domnul Piperea 130.000 de euro taxă de insolvenţă? Acum este o avarie majoră în Sectorul 6 şi nu are apă”, a explicat Popescu, potrivit Mediafax.ro.

„Prețul cu care ELCEN vinde gigacaloria, de 196 de lei, este foarte mic. Primăria produce gigacaloria cu aproape 500 de lei. ELCEN și-a modernizat Centrala Vest și avem acolo o producție de 150 de Mw. Problema e că nu am văzut nicio încercare a Primăriei de modernizare a acelor centrale de cvartal care produc energie foarte scump. Banii se duc în gaura neagră care a fost RADET și acum devine Termoenergetica”, a mai explicat ministrul desemnat pentru Economie.

Liberalul a mai spus că nu are nimic împotrivă ca ELCEN să treacă sub autoritatea Primăriei, dacă plăteşte preţul just.

Iulian Iancu: Traian Băsescu a refuzat să investească în rețeaua de termoficare

Președintele comisiei pentru industrie a Camerei Deputaților Iulian Iancu a declarat că, deși au existat fonduri pentru modernizarea rețelei de termoficare din București, acestea nu au fost folosite. Pe atunci, primarul Capitalei era Traian Băsescu.

„Stimaţi colegi, vă rog să închidem aici. Discuţia dintre dumneavoastră este absolut inevitabilă. În 2005, România avea program de finanţare 3,7 miliarde de dolari de la Banca Mondială pentru termoficare în România. Programul s-a închis în 2008-2009. În acel moment, Primăria Generală condusă de Traian Băsescu a refuzat să investească vreun leu în sistem. Orice primar trebuie să investească 2 miliarde de lei în termoficare”, a afirmat Iulian Iancu.

În ceea ce priveşte Green-deal european, deputatul PSD a spus că este vorba de un program care presupune mii de disponibilizări peste noapte, dacă România nu va fi în stare să înainteze un proiect de tranziţie energetică.

„Mii de disponibilizări peste noapte, dacă noi nu suntem în măsură să înaintăm un proiect de tranziţie. Germania a zis că tranziţia lor va dura până în 2036. România nu poate să închidă mai devreme pentru că orice proiect în energie ne ia 5-7 ani. Indiferent de guvern, noi trebuie să stabilim un program de tranziţie. Programul înseamnă impactul economic, social şi transferul către noile capacitate de energie", a explicat Iancu.

Virgil Popescu a primit aviz pozitiv din partea Comisiilor reunite de specialitate din Parlament, cu 21 de voturi „pentru” şi 21 „respingeri”.