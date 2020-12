Scandal la Buzau. Candidatul partidului fondat de „Petrov”, acuzat de blaturi și combinații politice

Dezvăluiri de senzație și scandaluri au apărut în aceste zile în viața politică buzoiană, protagoniști fiind politicieni cu state vechi, mai ales cu palmares în traseism. Presa locală vuiește acum despre deputatul Adrian Mocanu, despre care se știe că este un veritabil traseist politic. Media buzoiană face dezvăluiri despre deputatul Adrian Mocanu, aflat pe primul […] The post Scandal la Buzău. Candidatul partidului fondat de „Petrov”, acuzat de blaturi și combinații politice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.