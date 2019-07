SCANDAL la Dinamo - Medicul echipei a DEMISIONAT, dupa infarctul lui Neagoe: 'Este incredibil. Sunt revoltat'

Medicul lui Dinamo, Liviu Bătineanu, părăseşte clubul după 19 ani în care a avut pe mâna multe generaţii de fotbalişti. Infarctul suferit de Eugen Neagoe a aprins spiritele în "Ştefan cel Mare", iar doctorul a simţit nevoia de a face pasul în spate, potrivit Mediafax.

Florin Prunea a fost cel mai vocal, după ce criticile s-au intensificat după doar două etape. Managerul general l-a acuzat inclusiv pe medicul Liviu Bătineanu că păstrează legătura cu fostul antrenor, Mircea Rednic, care, la rândul său, a fost acuzat că destabilizează clubul prin intermediul suporterilor: „Voi avea o discuţie şi cu doctorul echipei, nouă ne răspunde rar la telefon, dar lui Rednic văd că îi răspunde la 01:00 noaptea. Doctorul nu m-a sunat să mă întrebe pe mine cum se simte Neagoe, dar cu Rednic vorbeşte de 3-4 ori pe zi”, spunea Prunea, la DigiSport, luni seara, 22 iulie.

Prima plecare de la Dinamo!

A doua zi, marţi, medicul echipei a ales să se retragă şi a vorbit pentru ProSport despre decizia luată: "Plec de la Dinamo, pentru că aşa poate se vor linişti apele. După 19 ani, mă despart de club. Îmi dau demisia pentru că s-a ajuns la concluzia că doctorul este de vină pentru ce se întâmplă la echipă. Este incredibil... Sunt revoltat! Să vedem ce o să mai spună domnul Prunea acum, ce aberaţii vor mai fi scoase. Că am vorbit cu Rednic... Păi, eu vorbesc cu toată lumea! Şi dacă nu pot răspunde, revin întotdeauna cu un apel pentru că ştiu că oamenii care mă caută au nevoie de ajutorul meu. Nu cred că e cineva din clubul Dinamo pe care nu l-am ajutat profesional. Am vorbit cu Rednic aşa cum vorbeam şi cu Prunea când era la Iaşi şi mai trimitea jucători la diferite controale. O să scot factura să vedem dacă există vreun apel de la cineva de la Dinamo la care eu nu am răspuns vreodată, dar să scoată şi domnul Prunea, să se vadă cu cine vorbeşte şi el... Este păcat că s-a ajuns aici, lumea care mă cunoaşte cu adevărat ştie ce fel de om sunt. Mă doare şi că unii oameni din club nu au reacţionat în niciun fel în toată această poveste. La o parte dintre ei mă aşteptam să nu zică nimic, aşa sunt ei, dar la alţii aveam alte aşteptări".

În prima repriză a derby-ului de pe Arena Naţională, Eugen Neagoe a suferit un stop cardio-respirator prin tahicardie ventriculară resuscitat. Sindrom coronarian acut în observaţie. Tabagism. Acesta este diagnosticul pe care medicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca i l-au pus lui Eugen Neagoe, antrenorul echipei Dinamo, după ce acesta a fost adus duminică seara în stare gravă de la stadionul Naţional din Bucureşti, unde i s-a făcut rău în timpul partidei cu Craiova (scor 0-2), din etapa a 2-a a Ligii 1.