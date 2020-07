Scandal la Galați. Fratele unui fost deputat PDL fugar acuza manipulare intr-un caz de COVID

Medicul Valentin Boldea, medic primar şi fostul director al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, fratele fostului deputat fugar Mihail Boldea, infirmă informaţiile conform cărora un bărbat de 45 de ani ar fi refuzat internarea în spital după ce a fost confirmat cu coronavirus, iar după două zile a decedat. Situația a fost folosită politic, joi, […] The post Scandal la Galați. Fratele unui fost deputat PDL fugar acuză manipulare într-un caz de COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.