SCANDAL la Hollywood: Brad Pitt, folosit ca 'mascota' la o parada a heterosexualilor

Starul hollywoodian Brad Pitt a cerut unui grup de bărbaţi din oraşul american Boston, care a organizat o paradă a heterosexualilor, Straight Pride, să nu îi mai folosească imaginea şi numele fără acordul său, potrivit The Hollywood Reporter, relatează Mediafax.

Super Happy Fun America, un grup aparent serios care acţionează "în numele heterosexualilor", a decis să îl folosească pe Pitt ca "mascotă" pentru a-şi promova evenimentul, organizat în iunie, lună aleasă în mod tradiţional de comunitatea LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer) pentru a-şi promova drepturile.

"Felicitări domnului Pitt pentru că este imaginea acestei importante mişcări pentru drepturi civile", se arăta pe site-ul grupului.

Însă, vineri, toate referirile la Brad Pitt au fost înlocuite cu semnul "cenzurat".

Grupul a ajuns pe prima pagină a ziarelor, recent, pentru că a cerut permisiunea autorităţilor din Boston de a organiza o paradă a heterosexualilor, deşi iunie este cunoscută ca luna comunităţii LGBTQ.

Brad Pitt este actor şi producător de film. El a primit un Glob de Aur, dar şi trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din filmele "Strania poveste a lui Benjamin Button", "Armata celor 12 maimuţe" şi "Moneyball". Actorul american a mai jucat, printre altele, în "Ticăloşi fără glorie/ Inglorious Basterds" (2009), de Quentin Tarantino, şi a primit, în 2013, primul său premiu Oscar din carieră, în calitate de producător al lungmetrajului "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave". Compania Plan B Entertainment Inc, fondată de actorul Brad Pitt, a produs alte două filme premiate cu Oscar - "Cârtița/ The Departed" (2006), de Martin Scorsese, și "În lumina lunii/ Moonlight" (2016), de Barry Jenkins. Compania a mai produs o serie de filme apreciate de criticii de specialitate şi de spectatori, precum "Ziua Z: Apocalipsa 3D/ World War Z" şi "The Lost City of Z".