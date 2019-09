SCANDAL la Le Monde: Jurnaliștii cer 'garanții de independența editoriala'

Aproape 500 de jurnaliști ai influentului cotidian "Le Monde" cer acționariatului publicației să le garanteze independența, anunță romania-actualitati.ro.

Apelul intervine la un an după ce omul de afaceri, miliardarul ceh Daniel Křetínský, a cumpărat 49% din acțiunile grupului.

Peste 450 de jurnaliști ai grupului de presă "Le Monde', element care mai cuprinde, pe lângă cunoscutul cotidian, și o serie de publicații săptămânale și lunare, au făcut public un apel în care le cer acționarilor să le garanteze independența.

Gestul lor are loc la un an după ce miliardarul ceh Daniel Křetínský, al cincilea cel mai bogat afacerist din Republica Cehă, a cumpărat 49% din acțiunile grupului de la doi francezi, Matthieu Pigasse şi Xavier Niel, fără să se consulte însă cu micul grup de acționari minoritari format din angajați și foști angajați, cititori și fondatorii publicației, adunați sub titulatura de 'Polul Independenței'.

Momentul este crucial pentru "Le Monde'. Pentru prima dată în istoria ziarului, un nou acționar ar putea fi acceptat fără ca redacţia să fi fost consultată, arată jurnaliștii în apelul lor.

Anul trecut, în octombrie, când a fost perfectată afacerea, acționarii minoritari au obținut de la cei doi patroni francezi un angajament scris privind includerea unei clauze în baza căreia 'Polul de independenţă' poate refuza sosirea unui nou acționar de amploare.

Această clauză nu a fost însă nici până acum aprobată oficial, ceea ce i-a determinat pe jurnaliști și pe susținătorii lor să facă public cazul. Unul dintre acționarii francezi a semnat în final clauza, zilele trecute, însă jurnaliștii așteaptă acum ca și cel de-al doilea, precum și cehul să facă același lucru. Potrivit apelului pentru garantarea independenței "Le Monde', această clauză este esențială pentru a completa și întări independența cotidianului.

Fără aceasta, accesul în capitalul ziarului a unui nou acționar care nu ar mai respecta echilibrul dintre redacție și proprietari este de natură să amenințe locul special pe care îl ocupă "Le Monde' în peisajul mediatic francez. Jurnaliștii se tem, de asemenea, că noii acționari, indiferent de cine ar putea fi vorba în viitor, pot iniția și concedieri în rândul jurnaliștilor justificând că trebuie făcute economii, iar o astfel de situație ar afecta serios independența editorială și dreptul la libera exprimare.

Peste 500 de personalități, jurnaliști, oameni de cultură, scriitori, artiști, sportivi, militanţi pentru drepturile omului, francezi și străini au semnat o scrisoare în sprijinul jurnaliștilor de la "Le Monde", îngrijorați pentru independența ziarului lor. Asociația Cititorilor și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru inițiativa jurnaliștilor cerându-le acționarilor să semneze acordul propus de aceștia.

Jurnaliștii vor avea mâine o întâlnire cu noul acționar al grupului, investitorul ceh Daniel Křetínský, cu care vor discuta despre garanțiile pe care acesta le poate oferi pentru asigurarea independenței jurnaliștilor și dreptului lor la liberă exprimare.