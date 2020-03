Scandal la LIDL. Mai multi clienti s-au trezit cu rotile de masini blocate. Clientii magazinului nemtesc sunt indignati pentru ca firma de paza angajata de supermaket le-a blocat rotile masinilor, desi acestia le-au parcat regulamentar.

Potrivit Capital.ro, mai multi clienti ai magazinului Lidl din Chitila au acuzat ca agentia de paza angajata de supermarket le-a blocat rotile de la masini. Unii clienti au iesit cu cumparaturile in mana cand si-au gasit rotile la masini blocate, desi locul nu blocheaza nicio cale de acces si nu prezinta nicio pancarta in zoa care sa avertizeze soferii ca parcarea ar fi interzisa.

Agentii de paza ai magazinului precizeaza ca ei indeplinesc conditiile regulamentului supermarketului Lidl. Regulament care, nu a fost adus la cunostinta si clientilor.

Asadar, pentru a le fi deblocate rotile, agentii cer 100 de lei clientilor, iar unii chiar platesc aceasta suma, unii cheama autoritatile competente.

Politia nu face nimic

Oamenii legii au fost chemati si au constatat abuzul magazinului si au obligat angajatii sa deblocheze rotile clientilor. Dar, mai mult de atat, autoritatile nu au ce face, iar Lidl ii obliga sa-si piarda timpul degeaba.

Aceasta poveste nu este deloc una noua, se pare ca este mai veche si mai multi clienti se plang de aceasta situatia. Momentan, reprezentantii supermarketului nu au dat niciun raspuns referitor la aceasta situatie.

Lidl a aparut pe piata din Romania inca din anul 2011 si in fiecare an a crescut in popularitate. Lantul de magazine face parte din grupul Schwarz cu sediul in Neckarsulm, Germania si se numara arintre companiile de top in domeniul comertului alimentar din Europa.

