Scandal la locuinta familiei Melencu I Mama si bunicul Luizei au ajuns la spital, dupa ce jandarmii au mers sa o ia cu mandat pe femeie

Momente de groaza in cursul zilei de vineri la casa familiei Luizei Melencu! Atat mama cat si bunicul tinerei despre care se presupune ca a fost omorata de catre Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, au fost dusi de urgenta la spitalul din Craiova.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. La locuinta familiei Luizei Melencu, fata disparuta in luna aprilie si pe care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o, echipe de politisti si jandarmi au ajuns vineri dupa-amiaza cu mandatul de aducere la sediul DIICOT pentru Monica Melencu.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Aceasta a refuzat sa plece la sediul DIICOT. La scurt timp dupa, bunicul Luizei Melencu si-a turnat benzina pe tricou si a incercat sa-si dea foc. Cei doi au fost dusi de urgenta la spitalul din Craiova.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean din Craiova a declarat, vineri seara, ca atat mama Luizei Melencu, cat si bunicul fetei isi vor petrece noaptea in spital.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. "Pacientul prezenta o criza hipertensiva clare in momentul preluarii de la domiciliu. Amandoi prezentau dureri in piept cu caracter anginos. Au ajuns la spital. Au fost admisi in aria de monitorizare a spitalului nostru, a unitatii de primiri urgente. Sunt constienti, stabili hemodinamic si respirator, insa prezinta in continuare dureri anginoase, sunt in curs de investigatie.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Batranul a primit si medicatie pentru scaderea valorilor tensiunii arteriale pentru a se evita aparitia complicatiilor in cazul cresterii valorilor tensiunii arteriale. In urma rezultatelor primite de la laborator vom decide daca pacientii vor ramane internati.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Dar cel mai probabil vor ramane internati, sub supraveghere, pana nu vor mai prezenta risc pentru viata lor. Pot spune ca am observat ca sunt amandoi epuizati fizic si psihic. In acest moment exista riscul de-a face o complicatie, la nivel pulmonar, prin inhalarea vaporilor de benzina.”

