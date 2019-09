SCANDAL la PRO TV, cu Tudor Chirila: Le-a cerut șefilor sa NU DIFUZEZE imaginile cu el DEZBRACAT - VIDEO

Tudor Chirilă, recunoscut pentru spiritul său vulcanic, s-a certat cu șefii săi de la PRO TV, după ce a filmat ediția de ”Vocea României”, în care s-a dezbrăcat. El s-a bazat că imaginile nu vor fi difuzate, dar, pentru rating, PRO TV a ales să le arate telespectatorilor, fără niciun avertisment, la ore la care minorii sunt în fața televizorului.

Chirilă și-a cerut iertare, pe Facebook, pentru gestul său deplasat, de a se dezbrăca într-o emisiune cu public, în care sunt și minori, și a recunoscut că nu se aștepta ca imaginile să fie difuzate.

„Zilele de filmare la Vocea Romaniei sunt lungi si mai obositoare decat poate par pe TV. De multe ori ajungem sa spunem sau sa facem lucruri pe care poate nu le-am spune sau face in mod obisnuit. Sigur, atunci cand emisiunile sunt inregistrate, nu live, avem si relaxarea ca echipa de productie va edita si va "curata" imaginile cu noi, incat ele sa ajunga la publicul de acasa intr-un mod decent.

Îmi pare rău pentru imaginile deplasate din episodul de azi (n.r. vineri) Vocea Romaniei in care m-am lasat dus de val si m-am dezbracat in timpul filmarilor. Sunt major, imi asum ca au fost gesturile mele, dar mi-ar fi placut ca producatorii sa nu lase pe TV acele cadre, mi-am exprimat dorinta ferma ca momentul asta sa nu apara, dar n-am reusit sa induplec pe nimeni. Asa ca I did it, I own it”, a scris Tudor Chirilă pe contul său de Facebook.

