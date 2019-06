SCANDAL la Roland Garros! scos din sala principala de presa pentru a-i lasa locul Serenei Williams

Dominic Thiem google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea americana Serena Williams, numarul 10 WTA, si tenismenul Dominic Thiem, locul 4 ATP, au fost protagonistii unui moment controversat, sambata, la Roland Garros, o situatie care l-a revoltat pe austriac. Potrivit L’Equipe, in jurul orei 20.30, la cateva minute dupa ce a fost invinsa in turul trei al competitiei de Sofia Kenin, Serena Williams s-a prezentat pentru a sustine conferinta de presa. Ea a vrut sa se adreseze imediat jurnalistilor, dar principala sala de presa era ocupata de Dominic Thiem. “Bagati-ma in alta sala, mai mica, dar acum”, a cerut sportiva. Simona Halep a SPULBERAT-O pe Lesia Tsurenko! Primele declaratii: Meciul a fost... Insa si alte sali erau ocupate. I ...