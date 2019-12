Scandal la sediul parcului auto din Constanta. Un sofer baut a vrut sa-si recupereze masina ridicata fara sa achite taxa

„Bărbatul a pândit momentul când poarta a fost deschisă pentru ca mașinile angajaților și cea de ridicări să poată ieși din unitate și a intrat în parcare pentru a-și recupera mașina. După un schimb dur de replici cu angajații, omul s-a dus glonț către mașina lui și s-a suit la volan cu gândul să o recupereze. Tot incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în curte iar pe imagini se vede cum șoferul ajunge în dreptul porții și vrea să forțeze ieșirea.



Mai mult, La poartă dă însă de un angajat care încearcă să blocheze poarta cu autoturismul personal. Bărbatul reușește totuși să treacă de prima poartă și demarează în trombă spre cea de-a doua care e deja închisă. Furios că nu poate ieși, bărbatul se dă jos din autoturism și începe să tragă de poartă. Angajații opun rezistență, moment în care omul se urcă din nou la volan și încearcă să dea cu mașina peste cei care păzeau poarta.



Are loc un nou schimb dur de replici, moment în care angajații parcului apasă butonul de panică iar la fața locului sosesc două mașini de la firma de pază și polițiștii locali.



În cele din urmă bărbatul este convins să mute mașina din nou în parcul auto, moment în care sună la 112, reclamând că este ținut înăuntru, fără voia lui”, precizează reprezentanții Primăriei.

Un constănțean căruia i-a fost ridicat autoturismul după ce parcase neregulamentar pe strada I.Ghe. Duca din municipiu, a făcut scandal la sediul parcului auto de pe strada Caraiman.La fața locului sosesc polițiștii de la secția 5 din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța dar și un echipaj de la Serviciul Rutier.Bărbatul de 43 de ani a fost testat cu aparatul alcool test care a arătat faptul că se afla sub influența băuturilor alcoolice. El este cercetat acum de polițiști pentru infracțiunile de violare a sediului profesional și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau alte substanțe. În plus, a fost sancționat și pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112.Autovehiculele care staționează sau sunt oprite neregulamentar vor fi ridicate, transportate, depozitate și eliberate de reprezentanții SC Confort Urban SRL, precizează Primăria.Mașinile vor fi depozitate în parcul auto situat pe strada Caraiman, nr. 1 și se vor afla în paza operatorului, până la momentul eliberării. Paza acestui dispozitiv se realizează atât cu agenți cât și prin intermediul camerelor de supraveghere video.Conducătorii auto își pot recupera mașinile doar după ce au achitat taxele prevăzute prin HCLM 399/ 2018 și numai în prezența unui polițist local: tarif ridicare mașini: 450 de lei, tarif transport mașini: 120 de lei, tarif depozitare mașini/zi: 60 de lei. Programul de restituire este non-stop.