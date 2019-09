SCANDAL la TVR. Doina Gradea, chemata la audieri in legatura cu abaterile constatate de Curtea de Conturi

Doina Gradea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doina Gradea, presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), este invitata miercuri la audiere in Comisia pentru cultura din Camera Deputatilor in legatura cu abaterile constatate de Curtea de Conturi. Intr-un comunicat, presedintele Comisiei, Gigel Stirbu a transmis: „Miercuri, 2 octombrie, am invitat-o pe doamna Doina Gradea pentru a participa la lucrarile sedintei pentru Cultura, arte, mijloace de informare in masa, cu scopul audierii domniei sale in legatura cu abaterile constatate de catre Curtea de Conturi a Romaniei, in raportul ce a fost realizat in urma solicitarii mele transmise in luna februarie a acestui an si care se refera la efectuarea unui audit financiar asu ...