Scandal la un liceu din Bucuresti dupa bacalaureat! O profesoara UMILESTE o fata aflata intr-un moment dificil

Este scandal la un liceu din Bucuresti. Intr-o postare publicata pe o retea de socializare, o profesoara lanseaza acuze grave la adresa unei eleve care a picat proba de Bacalaureat. In postare, profesorul liceului respectiv o acuza pe eleva ca este o drogata si ca din cauza ei ''prestigiul'' liceului a avut de suferit, mai ales ca eleva e singura din liceu care a picat Bacalaureatul. ''Ma intreaba facebook-ul la ce ma gandesc in fiecare zi. Azi ma gandesc la bacalaureat si la faptul ca suntem primii pe sector, dar nu si pe municipiu pentru ca a picat o fata. A picat bacu'. Clasamentele, comentarii, parinti disperati, profesori mandri. Fata picata se droga in clasa a 9-a ...