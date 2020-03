Scandal la un spital privat din Constanța unde un medic a fost diagnosticat cu COVID-19: Acesta a consultat paciente in perioada in care era infectat

Spitalul privat Euromaterna din Constanța a anunțat primele măsuri după ce medicul Rușa a fost diagnosticat cu coronavirus. Acesta a consultat paciente în perioada în care era infectat, potrivit constantadeazi.ro.

In contextual actual al masurilor de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus Covid-19 si a faptului ca doctorul Rusa Ion Marius este purtator asimptomatic de Covid-19 cu test pozitiv dupa intoarcerea din Austria, managementul Spitalului Euromaterna face urmatoarele precizari:

– Spitalul indeplineste conditiile de autorizare sanitara de functionare. Este pregatit pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta si pentru situatii de criza, participand cu toate resursele la inlaturarea efectelor

– Au fost implementate procedurile de lucru conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator cu Covid-19 conform instructiunilor Ministerului Sanatatii si Directiei de Sanatate Publica Constanta

– Conform acestor instructiuni, in Spitalul Euromaterna era interzis accesul vizitatorilor,s-au aplicat constant masurile de igiena si dezinfectie, portul echipamentului de protectie, igiena mainilor

– Doctorul Rusa Ion Marius nu a asistat si nu a operat dupa intoarcerea din strainatate. Testul pe care l-a efectuat a fost la cerere, neincadrandu-se in metodologia de testare, fiind asimptomatic si intorcandu-se dintr-o tara care nu figura in zona rosie sau galbena. In cadrul programului de consultatii de joi,a purtat echipament de protectie constand in masca, manusi, igiena corecta a mainilor,a suprafetelor. Contactii din sedintele la care a participat au fost declarati in cadrul anchetei epidemiologice si se urmeaza procedura cu acestia privind testarea si izolarea. Conducerea Euromaterna a solicitat si DSP-ului Constanta suport pentru verificarea eficientei masurilor implementate.

– Exista in Euromaterna un plan de masuri privind preventia si supravegherea infectiei cu Covid-19 . Astfel de masuri au asigurat dezinfectia tuturor spatiilor administrative si medicale incepand de ieri si pana in prezent. Personalul a fost informat si instruit privind masurile de prevenire si control a infectiilor, li s-a solicitat tot suportul pentru mentinerea masurilor si asigurarea constanta a protectiei lor, confirmarea prompta a cazurilor suspecte, supravegherea epidemiologica a contactilor.

– Pentru a gestiona corect masurile de limitare a raspandirii infectiei cu Covid-19, Spitalul Euromaterna isi restrange activitatea la asigurarea urgentelor de obstetrica-ginecologie, reprogramand consultatiile si interventiile pentru afectiuni cronice

– Apelam la intreg personalul medical Euromaterna la solidaritate si le cerem pacientilor nostri sa isi pastreze increderea in profesionalismul si corectitudinea aplicarii masurilor necesare pentru a desfasura actul medical in siguranta