Scandal la UPU: Medicii sunt acuzati ca au LOVIT un batran

medici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie acuza medicii de la UPU Sighetu Marmatiei ca au lovit un batran de 78 de ani, atasand poze cu vanataile barbatului. Conducerea spitalului anunta o ancheta si spune ca va apela la un medic legist care sa evalueze fotografiile. Pe au aparut fotografii cu un barbat care ar fi fost batut la UPU Sighetu Marmatiei, in care acesta prezinta vanatai pe brat, spate si la fata. Mai este Iasul un oras sigur? Trei talhari au mutilat fara mila o batrana si i-au furat toate bunurile! Familia nici nu a sesizat disparitia femeii - FOTO „Asa tratament aplica in cazul celor care solicita salvarea de nenumarate ori... in cazul de fata acest batran are 78 de ani, iar domniile sale l-au . Intr-o tara normala un om ...