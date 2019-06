SCANDAL la USR Timiș - Funcționara care LUPTA cu primarul Nicolae Robu in instanța NU a fost primita in partid, ca USR sa nu aiba probleme cu administrația

Ploaie de acuzații la adresa USR Timiș. Mirela Toc, funcționara din Primăria Timișoara care a fost mazilită pe un post sub calificarea ei din cauza luptei cu primarul Nicolae Robu - pe care l-a denunțat autorităților pentru că ar fi comis mai multe abuzuri - susține că a fost respinsă de filiala Timiș a USR, atunci când a vrut să se înscrie în partid. Motivul ar fi că membrii USR nu vor să aibă probleme cu administrația condusă de Nicolae Robu. Toc susține că USR se laudă în zadar că luptă contra abuzurilor primarului Timișoarei.

"Nu am suportat niciodata mincinosii si hotii. Din pacate, i-am intalnit la fiecare loc de munca pe unde am lucrat ca inginer chimist.

In urma cu 12 ani m-am angajat la primarie pe post de consilier superior. Mi-am indeplinit si aici sarcinile de serviciu cu raspundere si onestitate. Dar faptele de coruptie ce le-am descoperit inca de pe vremea fostului primar le-am dezvaluit in plangeri penale si o multime de sesizari. In ciuda acestor situatii neplacute, atat pentru mine dar mai ales pentru fostul primar, nu si-a permis nimeni din primarie sa ma ameninte sau ma supuna la vreo forma de presiune sau sa savarseasca vreun abuz asupra mea. In schimb, de la venirea actualului primar la conducerea primariei, abuzurile, nedreptatile si sicanele s-au dezlantuit asupra mea ca un uragan. Formele de presiune si abuz au cunoscut toate formele si aspectele ce le puteti gasi in manualele de teroare psihologica, metode ce le poate face un om sau mai multi oameni asupra unei victime. Nu am fost singura asuprita, au mai fost si altii dar care au renuntat la lupta si au parasit administratia locala invinsi. Eu am ramas sa lupt, asa cum am facut toata viata mea. Si voi lupta in continuare pana voi elimina toti coruptii si incompetentii ce polueaza administatia publica locala.

Am stiu tintotdeauna ca singura nu voi reusi in aceasta lupta cu ,,balaurii’’ din administratie, justitie sau politie. Si am crezut ca cei de la USR vor fi parteneri sinceri si hotarati ce vor lupta cu adevarat impotriva oricarui abuz si incalcare a legii din administratia locala. Am fost impresionata de elanul si determinarea lideriilor USR de la Bucuresti, Barna si Clothilde. Dar socul vietii mele a fost atunci cand m-am decis sa ma inscriu in organizatia USR si am fost respinsa iar motivul pentru care am fost refuzata se refera tocmai la pozitia mea intransigenta impotriva faptelor de coruptie si impotriva abuzurilor savarsite de catre sefi din primaria Timisoara. USR Timis declara ca nu doreste sa intre in conflict cu administratia locala si chipurile sa nu am eu probleme.

USR Timis mi-a dovedit ca nu difera cu nimic fata de restul partidelor si ceea ce face la ora actuala nu este decat o intoxicare a masei mari de votanti, pentru ca ei au nevoie doar de membrii executanti si supusi care sa netezesca drumul spre victoriei al sefilor de partid care s-au dovedit o gasca banala stransa cu un scop précis pe malurileBegai. Am dedus ca persoanele nascute in Timisoara nu au mari sanse sa devina membrii ai USR si nici intr-un caz sa detina functii de conducere. USR nu face decat sa orchestreze un circ asa zis democratic pentru a pune mana pe administratia locala dar fara sa deranjeze sistemul. Asta se cheama ca vomschimba cu succes buzunarul. Si nu asta mi-am propus dupa o viata de lupta pe fata impotriva abuzurilor si faradelegilor din administratia locala", scrie Mirela Toc pe Facebook .