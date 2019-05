Scandal langa blocul "fantoma" din Cantemir! Proprietarul unui apartament si-a construit altul pe domeniul public. Politia a comandat un buldozer

Daniela si Relu Raducanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Intr-o zona rau famata si plina de scandaluri, un proprietar si-a mai facut o locuinta chiar la parterul blocului • Improvizatia a fost facuta pe domeniul public, pana la limita trotuarului • Vecinii spun ca acest apendice al blocului pune in pericol copiii care nu vad masinile din strada • Proprietarii spun ca aici este mana drogatilor, suparati ca nu sunt lasati sa consume in scara blocului M1 • "Reclamatiile sunt facute de drogati. Vin in scara si se drogheaza, iar noi ii fugarim. Fac tot felul de reclamatii. Noi nu avem probleme cu constructia. Am avut un magazin aici si am reamenajat pe persoana fizica. Platim 700 de lei la Primarie", a spus Raducanu & ...