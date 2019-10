Scandal monstru la poarta lui Gigi Becali, in ziua nuntii Teodorei. Politistii si jandarmii au intervenit

Scandal monstru la poarta lui Gigi Becali, in ziua nuntii Teodorei. Un barbat a venit in fata casei si a inceput sa tipe, sa injure si sa ameninte. Acesta a pus in scena un adevarat show pret de cateva minute. A scuipat inspre casa si a continuat sa loveasca gardul. Culmea, lucrul acesta s-a intamplat in fata celor care asigurau paza si protectia familiei lui Becali. Intr-un final, barbatul a fost preluat de o ambulanta si dus la spital.

Scandal monstru la poarta lui Gigi Becali, in ziua nuntii Teodorei

„Eu, daca ieseam afara, cand scuipa el asa… Cam ce se intampla cu el? Urmatorul pas era arestarea. Varul meu a venit, daca veneam eu, il calcam in picioare, si ma aresta in ziua nuntii fetei. Eu stiu sa ma feresc, dar stiu sa si lovesc. Asta cica e un om bolnav, saracul. Sa inteleaga toata lumea, dati puterea mare la Politie, dati putere mare la procurori ca sa putem sa fim protejati ca n-au frica.

Nu conteaza, eu ma linistesc, dar nu ma linistesc cand in tara mea atacatorii, nu putem sa aflam adevarul de la Dinca. Lasati-ma pe mine cu Dinca o ora, va dau cuvantul meu de onoare ca o ora am nevoie cu el si aflu tot. Nu mi-e frica mie de unul d-asta. Pai, de ce se tem politistii? Politia trebuie sa fie ca in America, pac jos daca nu ii respecti”, a spus Gigi Becali pentru Romania TV.

Politistii si jandarmii au intervenit

Dupa ce s-au calmat spiritele, Gigi Becali a mentionat ca este pregatit pentru nunta. Fastuosul eveniment va avea loc la Palatul Snagov, intr-un peisaj de poveste. Doar aranjamentele florale au costat nu mai putin de 25 de mii de euro, asadar se anunta a fi nunta anului! Petrecerea de cununie a avut loc joi seara la unul dintre hotelurile de lux din Bucuresti, iar Gigi Becali si-a facut din nou de cap. A uitat de evanghelie si cele sfinte si si-a aratat din nou talentul de mare dansator.

